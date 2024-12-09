法國里昂市傳統「燈光節」首晚發送2000本聖經

在12月5日法國里昂市的傳統燈光節首日，青年使命團（Youth With A Mission，YWAM）與法國全國福音派聯盟（CNEF）羅納地區合作，共同在市內各地向路人免費發放了約2000本聖經。



YWAM里昂在其Facebook頁面上表示，對許多收到聖經的人來說，這是他們第一次接觸聖經，他們為此感到非常高興並且與人們建立了良好的聯繫。



該組織指出：「我們驚訝於人們的接受度。例如，在貝爾庫爾廣場，許多好奇的穆斯林第一次拿到了聖經。」



YWAM里昂表示，他們「深信在當前的社會環境中，比以往任何時候都更需要傳遞神的話語。每年，我們都看到新一代在靈性上的需求，他們往往缺乏宗教教育，正在尋求真理。」



14年來分發6萬本聖經



這項活動自2010年開始，依靠基督徒的慷慨捐助來購買聖經，並由大量志願者協助進行。去年，該活動分發了7000本聖經。



主辦方表示：「今年，我們將突破自燈光節聖經分發活動啟動以來的6萬本大關。」



聖經分發活動將持續至12月8日星期日，這是燈光節的主要慶祝日。屆時，里昂市民會在窗台上點亮燈光，並走上街頭欣賞整個城市的燈光美景。



里昂燈光節的歷史



里昂燈光節（Fête des Lumière）的起源可以追溯到聖母瑪利亞鍍金雕像的揭幕儀式。該儀式原定於1852年9月8日舉行，但由於索恩河泛濫，雕塑家約瑟夫-休斯·法比什的工作室被淹，儀式被推遲到12月8日。



1999年起，12月8日成為我們今天所熟知的燈光節，節日持續四天，吸引了來自世界各地的遊客。(资料来源：Evangelical Focus)

