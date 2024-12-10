美牧師呼籲立法禁止16歲以下兒童使用社群媒體：這是基於信仰的道德責任

近日，澳洲政府提議立法禁止16歲以下的未成年人使用社群媒體。這項提議引發了廣泛關注，尤其是在基督教界。社群媒體在孩子的成長過程中所帶來的精神、情緒和心理健康危害，已不容忽視。基督徒不僅應關注此議題，更應積極倡議採取行動，保護年輕一代免受有害影響。



「保護兒童的心靈不僅是道德選擇，更是我們作為信仰群體的責任。」辛西亞·加勒特（Cynthia Garrett）是著名電視節目主持人，也是一位牧師，她近日撰文提議基督徒應該大力倡導澳洲政府的這項提議，并提出根據聖經原則的五項立法步驟，在美國也推動這項立法。以下是她的觀點：



保護兒童的聖經使命



耶穌在《馬太福音》18:6中的話語直截了當且發人深省：「凡使這信我的一個小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在這人的頸項上，沉在深海里。」這節經文強調了我們保護兒童免受絆倒的重大責任，而社交媒體無疑是當代最普遍的絆腳石之一。



像Instagram、TikTok和Snapchat這樣的平台的算法，利用年輕用戶的不安全感，向他們推送有害內容，例如宣揚不切實際的審美標準、消費主義，甚至露骨的內容。《腓立比書》4:8提醒我們，應思念那些「真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的」事物。然而，社交媒體卻以完全相反的方式轟炸孩子們的心靈，導致焦慮、抑鬱以及扭曲的自我價值觀。



社交媒體對年輕心靈的有害影響早有文獻記載。根據美國疾控中心（CDC）的數據，2023年，57%的青少年女孩和29%的青少年男孩報告感到持續的悲傷或絕望。社交媒體在加劇這些情緒中的作用不容忽視。這些平台設計出針對人性弱點的機制，讓用戶對點讚、評論和分享上癮。《箴言》4:23警告我們：「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」當孩子的心靈和思想暴露於有害影響之下，他們的整個生命都會受到影響。



此外，屬靈方面的危害同樣令人擔憂。社交媒體經常推崇與基督教教義背道而馳的價值觀，例如嫉妒、驕傲，以及對自我推銷的不健康追求。《加拉太書》5:19-21列舉了肉體的事，警告我們「行這樣事的人必不能承受神的國」。當我們的孩子不斷被這些將他們拉離神的內容淹沒時，我們作為基督徒，怎能袖手旁觀？



父母和社區的角色



有人認為禁止16歲以下兒童使用社交媒體會侵犯父母的權利或個人自由。然而，聖經教導我們，自由必須與責任平衡。保羅在《哥林多前書》10:23中寫道：「凡事都可行，但不都有益處；凡事都可行，但不都造就人。」讓兒童無限制地使用社交媒體既無益處也無建設性。作為父母和信仰社區的一員，我們蒙召去引導並保護下一代。



《箴言》22:6教導我們：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」然而，如果我們的孩子每天被社交媒體的影響者所「門徒訓練」，我們又如何教養他們？互聯網對他們注意力和價值觀的掌控往往比家庭或教會社區更強大。通過倡導禁令，我們創造了一道保護屏障，使父母和信仰領袖能夠重新掌握他們作為孩子世界觀主要塑造者的神聖角色。



法律行動的先例



聖經提供了許多例子，顯示神的子民透過法律和治理來倡導公義與正直。《箴言》31:8-9勉勵我們：「你當為啞巴開口，為一切孤獨的人伸冤。你當開口按公義判斷，為困苦和窮乏的人辨屈。」兒童作為社會中最弱勢的群體之一，正屬於這個範疇。



立法是一種保護兒童的有力工具。例如，澳大利亞和英國已經採取措施限制未成年人使用社交媒體。這些努力符合聖經中對管家的原則和問責的教導。《羅馬書》13:1-4提醒我們，執政掌權的都是神所設立的，目的是維護善行、懲治惡行。倡導保護兒童免受社交媒體傷害的法律，正是這一原則的延伸。



根據聖經原則提出的五項立法步驟



實行年齡驗證

社交媒體平台必須採用有效且安全的年齡驗證方法，阻止16歲以下用戶開設賬戶。這符合《箴言》4:23所言的「保守你心」，為有害影響創造一道屏障。

聯邦貿易委員會（FTC）監督

應由FTC監督平台的合規情況，對違規平台處以罰款。問責是聖經中的一項原則，《路加福音》12:48指出：「多給誰，就向誰多取；多托誰，就向誰多要。」那些從兒童身上牟利的公司，應該承擔更高的標準。

家長監控工具

平台應提供工具，幫助家長監控孩子的在線活動。這支持聖經中父母教養孩子走義路的使命（參見《箴言》22:6）。

全國性宣傳活動

開展全國性活動，教育家庭了解社交媒體的風險，回應《何西阿書》4:6中的呼籲：「我的民因無知識而滅亡。」裝備家長和孩子知識，是保護他們的關鍵一步。

年度審查

國會應要求定期審查，以適應新興技術。《傳道書》3:1提醒我們：「凡事都有定期。」法律必須隨著挑戰的變化而調整。



回應反對意見



批評者可能認為這些措施不切實際，或侵犯個人自由。然而，作為基督徒，我們必須優先考慮正義而非便利。《加拉太書》6:9勉勵我們：「行善不可喪志；若不灰心，到了時候就要收成。」倡導這一禁令是一種行善的行動，將結出健康且靈命堅固的孩子的果實，不僅是基督徒的孩子，更是所有的孩子。



另一個常見的反對意見是，家長應對監管孩子的社交媒體使用負全部責任。雖然父母的責任至關重要，但我們不能忽視，許多家長感到力不從心或對危險一無所知。《傳道書》4:9-10教導我們：「二人總比一人好......若是跌倒，這人可以扶起他的同伴。」社區、政府和信仰領袖必須攜手合作，共同支持家庭完成這一任務。



呼籲行動



作為基督徒，我們蒙召積極保護弱勢群體。《雅各書》1:27定義純正的敬虔為「看顧在患難中的孤兒寡婦，並保守自己不沾染世俗。」當今的孩子在數字荒野中成為屬靈的孤兒，我們有責任引導並保護他們。如果我們說自己行在神的愛中，卻在明知有效的幫助和解決方案面前保持沉默，那我們的愛又有何益？



當我的兒子還在大學時，我們一家三口決定進行為期一週的社交媒體和電視禁食。我們約定不觀看或收聽任何不純正或不符合神心意的內容。我們決定不使用社交媒體，讓家庭對話和耶穌成為這一週的主題。結果，我的兒子對信仰有了極大的熱情，並在堪薩斯大學掀起了復興運動。他當時是比爾·塞爾夫（Bill Self）執教的籃球隊的一員。在接下來的四年裡，我們敞開家門，迎接成千上萬的學生，他們渴望更多地了解神。這段經歷讓我和丈夫一起教導神的話語，也促成了我今天的事工。一項簡單的社交媒體禁令，連同對污染性媒體和音樂的禁絕，徹底改變了我們的命運，這是無法用言語形容的。



因此，我們認為重要的是：



為立法者、家長和倡導者禱告，求神賜智慧和勇氣。

學習並教育他人，認識社交媒體及無限制媒體的危害。

聯繫我們的代表，要求採取立法行動。

這是我今年才開始參與的行動，我對澳大利亞的新禁令和英國的保護措施感到非常鼓舞。

支持倡導更嚴格規範的組織和運動。

與這場鬥爭的人常會感到孤單和疲憊。您的支持、鼓勵、禱告和捐助是推動力量，直到我們為神寶貴的孩子贏得勝利。我們無法再保持沉默。我們的沉默或不作為，實際上是接受了一個迷失在罪中的文化來塑造我們未來的思想。



社交媒體已成為爭奪孩子心靈與思想的戰場。作為基督徒，我們不能袖手旁觀，任由他們的純真被侵蝕、心理健康受損、屬靈成長受阻。聖經呼召我們大膽行動，保護這些微小的群體，在生命的各個領域倡導公義。



禁止16歲以下兒童使用社交媒體不僅是一個立法問題，更是一項基於信仰的道德責任。在神的引導下，我們可以為下一代創造一個更安全、更健康、更有希望的未來。（資料來源：christianity.com）

