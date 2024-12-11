在美韓人牧師：韓國教會走下坡 政治危機中盼警醒及團結一致

南韓總統尹錫悅12月3日晚間突然宣佈實施戒嚴，約六小時後受壓於反對黨議員宣佈解除戒嚴，事件引發全國嘩然。



南韓總統尹錫悅的戒嚴危機引發起政治動盪，亦是自上世紀八十年代光州事件以來，南韓再度宣佈全國實施戒嚴。以戒嚴作為政治手段對抗反對派，成為政治污垢。



韓國教界對尹錫悅的做法作出強烈批評。由160多個基督教組織組成的聯盟韓國基督教教會協議會（NCCK）於12月7日在總部前舉行祈禱會，並聯合宣布要求彈劾總統尹錫悅。協議會在聲明中指出：「緊急戒嚴令是在沒有合法程序或理由的情況下宣布的，並扭轉了民主的時鐘。」譴責尹錫悅使用軍隊奪取國民議會控制權，稱其為「自我政變」。



與此同時，韓國天主教主教協會以主席李容勳以主教名義發表聲明，認為總統應真誠地向民眾道歉，並承擔責任。



旅居華盛頓的塔科馬第一浸信會首席牧師宋慶元（Kyung Won Song）在接受《華盛頓觀察》採訪時表示，韓國教會在這個危機時刻必須展現福音的力量，強調無論持有甚麼政治立場，福音可以使人們在基督裡團結一致、和解。



宋慶元於1990年代移民到美國，但他與韓國的聯繫仍然牢固。作為基督教領袖，他強調韓國教會需要重新聚焦於祈禱和傳福音的力量。他指出，韓國在過去50年裡的繁榮很大程度上歸功於積極參與並傳福音的祈禱教會，但現在教會面臨自滿和停滯不前的問題。



「教會的增長已經完全停止，目前幾乎正在走下坡路。」宋慶元表示，「部分原因是因為唯物主義和世俗主義的影響，這導致了自滿，失去了祈禱的熱情。」他強調，韓國教會需要重新聚焦，並指出自滿的教會需要更熱切的禱告生活，這並非韓國獨有的問題。



宋慶元指出，即使是美國教會也在許多方面失去了對使命的關注。他強調祈禱的重要性，特別是對於年輕一代，無論是在韓國還是美國，年輕一代似乎都沒有花足夠的時間向主祈禱。



盼政治危機化成福音契機



展望未來，宋慶元強調美國的基督徒可以透過特別為韓國的「兩極化」祈禱來支持韓國和該國的基督徒。他解釋說，「人們因為政治立場而無法相處，這種情況在美國和韓國都會發生。」他相信在這個危機時刻，必須展現福音的力量，強調無論持有甚麼政治立場，福音可以使人們在基督裡團結一致、和解。



「當我們一起祈禱時，無論我們有不同的觀點和不同的政治立場，我們都確實感受到主的存在和聖靈的工作將我們團結在一起。」宋慶元總結道，「我們需要優先考慮我們作為重生基督徒的價值觀」，以便「進一步推進祂的國度」。



這場政治危機不僅考驗了韓國的民主，也讓人們重新思考韓國教會的角色和使命。宋慶元盼望政治危機為韓國教會的未來發展提供了新的視角和希望。



（綜合報導）

