國際人權日：失明人協進會促港府推動無障礙科技與職場融合！





香港失明人協進會於「國際人權日」（12月10日）發表文章提升社會對視障人士權益的關注，並向行政長官提出「三改六掃除」共九項建議，如推行無障礙科技提高殘疾僱員工作效能、推出「職涯教練」試驗計劃，幫助殘疾人士融入職場。



建議「三改六掃除」職場傷健共融



香港失明人協進會就「國際人權日」於12月10日在臉書發文指出，自1950年起，聯合國大會每年於12月10日慶祝這一重要日子，以紀念1948年通過的《世界人權宣言》。在這個日子裡，世界盲人聯會發表成立40周年宣言，呼籲塑造一個更具包容性與公平的未來，確保全球視障人士的權益、自由和尊嚴。



在這一背景下，香港失明人協進會作為世界盲人聯會的會員，以及香港首個由視障人士組織及管理的自助團體，表示希望藉此機會提升社會對視障人士權益的關注。協進會重申，政府應以「除障為本」的理念來整合殘疾人士政策，妥善調撥公共資源，解除不同能力社群在生活和工作上面臨的障礙，以便讓視障人士的生活和工作能與健視人士無根本性差異。



協進會早前針對施政報告向行政長官提出「三改六掃除」共九項建議，旨在改善殘疾人士的權益和生活質量。該會呼籲政府帶頭聘請更多殘疾人士，並推行無障礙科技及工作調適措施，以提高殘疾僱員的工作效能，並建議推出「職涯教練」試驗計劃，幫助殘疾人士融入職場。



聯合國促維護弱勢及邊緣群體人權



聯合國人權事務專員福爾克爾‧蒂爾克（Volker Türk）在其發表的願景聲明《人權：一條尋求解決方案的路徑》中指出，促進人權是創造更公平世界的關鍵。該聲明強調，維護人權不僅是解決當前不公義問題，更是重新塑造不公義社會、賦權於弱勢及邊緣群體的重要舉措。



協進會稱，作為一個自助組織目標是實現視障人士的平等、機會和獨立，期待與不同持份者攜手合作，共同建立一個多元共融的香港社會。協進會相信，只有通過全社會的關注和共同努力，才能真正改善視障人士的生活質量，消除現存的障礙，讓視障人士得以平等參與社會生活，並在各自的職場上發揮潛能。



在這個特別的日子裡，香港失明人協進會呼籲社會各界，提高對視障人士權益的重視，並呼籲政府能夠迅速採納和落實其建議，攜手共建一個更具包容性的香港，讓所有人都能夠享有平等的機會和尊嚴。這不僅是對視障人士權益的支持，也是對整個人權理念的踐行。

