海外華人牧者線上聚集 為中國受逼迫的家庭教會祈禱





2024年12月9日，全球多地的華人牧者和信徒參與了一場特別的祈禱活動，為紀念「12.9教案」中受逼迫的中國家庭教會而代禱。該活動由多位海外華人牧者共同發起，旨在喚起全球教會對中國基督徒困境的關注，並為他們祈求主的保守與帶領。



12.9禱告會背景



2018年12月9日，中國成都的秋雨聖約教會遭到當地警方的衝擊。當時，該教會的王怡牧師與超過100位信徒被捕，事件引發了國際關注。據報道，王怡牧師後被以「煽動顛覆國家政權」的罪名判刑九年（目前已服刑六年），而其他一些教會成員則陸續獲釋。



关注中国教会的海外华人牧者视该事件为中國政府加強宗教管控的标志性事件，并称为「12.9教案」，在分享中也表示该事件提醒外界中国教会面临的挑战。自「12.9教案」以來，類似的事件在中國各地頻繁發生，例如貴州盤石長老教會和活石教會均遭遇衝擊，教會領袖被捕判刑。



海外華人牧者的禱告呼籲



為紀念這一事件並支持受逼迫的中國基督徒，幾位海外牧者共同倡議，呼籲教會关注此事并在12月9日這一天，或在隨後的一周內舉行特別祈禱會，內容聚焦於以下六大禱告事項：



為被囚的傳道人祈禱：特別為王怡牧師、張春雷長老，以及其他正在監禁中的教會領袖祈求，願主賜他們力量，使他們至死忠心。

為受逼迫的家庭教會祈禱：求主幫助家庭教會在患難中持守信仰，彰顯神的榮耀。

為教會合一祈禱：願家庭教會在逼迫中彼此相愛，彼此帶導，展現基督的身體合一。

為全球教會的支持祈禱：盼望世界各地的基督徒關注並支援中國家庭教會，視其為基督身體不可分割的一部分。

為中國祈禱：求神更新中國，使更多人接受福音，並讓家庭教會在困難中繼續傳揚主的救恩。

為掌權者祈禱：願神改變掌權者的心，興起合祂心意的領袖，並對作惡者施行公義。



2024年的12.9禱告會由來自美國、加拿大和澳洲的牧者共同發起，包括陳彪牧師（秋雨聖約教會在美輔導者）、洪宇健牧師（加拿大信友堂主任牧師）、張伯笠牧師（華夏豐收教會主任牧師）、趙享恩長老（中國福音會美國會長）和張坦弟兄（尼哥底母真理追尋會）等。這一天他們整理和發布受逼迫的中國家庭教會的年度情況，呼籲全球華人教會積極參與，並將12月9日定為「中國家庭教會祈禱日」，一同為受逼迫的中國家庭教會禱告。

