觀看《海洋奇緣2》？基督徒家長需事先知道這三件事

迪士尼電腦動畫音樂冒險電影《海洋奇緣2》已於2024年11月27日在美國上映，並於11月29日在中國內地上映。 《海洋奇緣》中的莫阿娜是一位勇敢的少女，她擁有冒險精神，無畏探索未知世界。



然而，在她居住的太平洋小島摩圖努伊，未知世界是難以想像的。莫阿娜和她的族人從未見過其他文明，也從未敢越過礁石航行，因為太危險了，對某些人來說，這甚至是禁忌。



「一定有其他人存在。」一天，莫阿娜在一座大山頂上眺望海平面時這樣說。



後來有一天，莫阿娜發現了線索。她在島上的一個偏遠地區發現了帶有神秘符號的古陶器。這與她以前見過的任何東西都不同。她認為這是證明她的族人並不是唯一在海洋中繁衍生息的文明。



莫阿娜深入研究她族人的過去，揭開了一個從未被講述的故事：很久以前，海洋上的人民曾經是聯繫在一起的，直到一位貪婪的神明納洛（Nalo）將他們分裂，以削弱海洋居民的力量。



莫阿娜還了解到另一個秘密：一個名為摩圖費圖（Motufetu）的偏遠小島曾經是聯合她族人的關鍵，直到納洛詛咒了它--似乎把它從存在中抹去了。但更黑暗的啟示是：如果不盡快找到摩圖費圖，摩圖努伊的居民將面臨滅絕的命運。



「我們必須團結起來。」她說。



莫阿娜開始了她的海上旅程。她會找到那個傳說中的小島嗎？新的迪士尼音樂劇《海洋奇緣2》（PG級）講述了這位勇敢少女的故事。



以下是基督教家長應知的三件事：



1. 這是票房大片的續集



《海洋奇緣2》是2016年《海洋奇緣》的續集，前作在美國本土票房收入達2.48億美元，是當年票房第13高的電影，還獲得了兩項奧斯卡提名（最佳動畫片和原創歌曲）。



第一部電影講述了年輕的莫阿娜的故事，她生活在一個曾經富饒的島嶼上，但現在不再能夠供養人民。突然間，漁民無法捕魚，椰子樹也不再結出可食用的果實。作為島上酋長的女兒，莫阿娜決心航海尋找風與海的半神毛伊（由道恩·強森配音）。她的任務是恢復島嶼女神特菲提的心臟，根據她祖母的說法，毛伊曾經偷走了這顆心臟。如果特菲提的心臟能夠被歸還，島嶼的富饒可能會恢復，為她的人民帶回魚和果實。



2. 其世界觀可能需要基督教家長討論



《海洋奇緣2》設定在波利尼西亞文化背景中，展現了強烈的波利尼西亞世界觀，包括眾多神祇，以及與祖先和自然的靈性連接。這種宗教框架是兩部電影情節的核心。



在電影開場時，莫阿娜看到天空中的一顆彗星，相信這是祖先給她的信號，讓她穿越海洋進行冒險。隨後，她與已故的祖母對話（類似於《星際大戰》中的已故歐比旺），祖母承諾在她的旅程中給予指引和勇氣。



電影中描述了莫阿娜與海洋的象徵性和實際聯繫。當她進入海岸時，海水會分開。當她與海洋交談時，海洋會有反應。甚至還形成了一個浪花與她擊掌。



莫阿娜展開了她的航程，再次遇見半神毛伊，毛伊警告她摩圖費圖只能由半神從海底舉起，而且其他人嘗試過都失敗了。果然，莫阿娜在拯救島嶼的過程中遭遇溺水的驚險時刻。別擔心，她的已故祖先們來救她，使她復活。莫阿娜隨後舉起了島嶼，並且變成了半神（證據是她左臂上的紋身，類似於毛伊的紋身）。「你升級了。」毛伊告訴她。



《海洋奇緣2》與前作一樣，會引發基督教家庭的不同反應。有些人會因為其世界觀而完全拒絕它，而另一些人可能會因其幽默和朗朗上口的歌曲而喜歡它。無論如何，基督教家長必須謹記，孩子們不會自動拒絕不符合聖經的世界觀--他們必須通過聖經的視角進行思考性的教導。與《玩具總動員》不同，莫阿娜中的世界觀反映了我們現實世界中存在的真實文化的信仰和傳統。作為父母，應該與孩子們積極交流。



3. 提供強有力的音樂和一些良好的教訓



《海洋奇緣2》的音樂雖不如前作那樣突破性，但仍然強而有力。阿比蓋爾·巴洛和艾米莉·貝爾以其創新作品著稱，為電影創作了配樂，注入了新穎而情感豐富的能量，與故事相得益彰（2016年的電影音樂由林-曼努爾·米蘭達創作）。



這部電影為父母和孩子提供了關於團結和合作的寶貴教訓。它還提醒我們要尊重和慶祝我們的過去。



《海洋奇緣2》可能沒有第一部那麼有趣，但喜愛這個故事的粉絲可能會喜歡它。



分級為PG級，適合家庭觀看。(资料来源：Crosswalk)

