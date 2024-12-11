印尼基督徒被阻止參加聖誕崇拜

據消息來源報導，12月8日（星期日），印尼穆斯林阻止基督徒在一位牧師家中舉行聖誕崇拜。



在西爪哇省芝比農市的Tegar Beriman街Cipta Graha Permai住宅區，穆斯林居民封鎖了通往印尼五旬節教會（GPdI）Tegar Beriman牧師家門的道路，阻止教會成員參加聖誕崇拜。當地媒體援引John Sitorus（@JhonSitorus_18）在X平台上的視頻報導。



穆斯林聲稱該地點未經政府正式批准，但教會牧師尼基·傑夫塔·馬卡里表示，他已事先通知了社區協會、居民協會負責人、當地警察局長和軍事單位指揮官，關於下午3點舉行聖誕崇拜的事宜，據Kilat.com報導。



在印尼，私人住宅內的聚會不需要許可，尼基牧師表示他了解關於聖誕崇拜的相關規定。



他告訴Kilat.com：「我提醒大家，這個國家是維護人權的國家。為什麼我們在做一件好事時卻被阻礙？」



在與當地官員進行緊張對話後，牧師將聖誕崇拜的地點改為Cipta Graha Permai住宅營銷辦公室前的空地，但居民們在小區入口處安裝了鐵杆，阻止他們進入新地點。



西爪哇省印尼基督教記者協會（PEWARNA）分會主席凱法斯·赫爾文·德瓦南達表示，當少數群體遭受此類迫害時，國家應該介入。



他告訴Kilat.com：「如果有違反國家憲法的行為，國家應該介入。任何人都不應該以任何名義阻止他人根據其宗教和信仰進行崇拜，執法人員應該堅決行動，如果有人試圖通過阻止他人崇拜來進行迫害，因為這違反了法律，必須根據適用的法律處理。」



Setara研究所主席亨達爾迪表示，與禁止崇拜、宗教不寬容和宗教自由侵犯有關的問題，似乎並不是新任總統普拉博沃·蘇比安托政府的優先事項。普拉博沃於10月20日上任。



根據基督教支援組織Open Doors的2024年《世界觀察名單》，印尼在基督徒生存最困難的50個國家中排名第42。報告指出，印尼社會採取了更保守的伊斯蘭特徵，參與福音傳播的教會面臨被伊斯蘭極端主義團體襲擊的風險。

