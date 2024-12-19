華人基督徒主題電影《重見光明》入選為2024年度最佳基督教電影之一

近日，華人基督徒主題電影《重見光明》被北美一面向基督徒的在線資源平台crosswalk選為2024年度最佳基督教電影之一。這部影片根據王明旭醫生的真實故事改編，展現了一位中國男孩在文化大革命的嚴酷環境下如何克服重重困難，最終成為享譽全球的頂尖眼科醫生，並被呼召開始基督教信仰的旅程。



Crosswalk.com 是一個面向基督徒的在線資源平台，涵蓋信仰、家庭、娛樂等多個領域。它的影評欄目專注於從基督教視角對電影進行評審，關注影片的主題是否符合基督教價值觀以及是否適合家庭觀影。



《重見光明》不僅講述了王醫生傳奇的生命歷程，還通過他的故事傳遞出信仰的力量、毅力的可貴以及希望的意義。影片展現了文化大革命（1966-1976）期間中國社會的嚴峻背景：學校關閉、書籍焚毀，教育被視為威脅。然而，年輕的王明旭憑借不懈的努力，最終移居美國，並在醫學領域取得了卓越成就。他的創新技術幫助無數盲人重見光明，同時他的基督信仰也對他的人生產生了深遠影響。



王醫生不久前曾接受《基督日報》專訪，分享他在科學和醫學之路上發現與信仰的共同點、開始其基督教信仰以及為盲人復明的故事。



講述王明旭醫生的故事，《重見光明》影片由奧斯卡提名演員格雷格·金尼爾（代表作《盡善盡美》《電子情書》）飾演王明旭的同事，年輕的王明旭則由即將在新版《功夫小子》中亮相的演員本·王扮演。影片內容深刻，情感真摯，同時充滿了關於信仰、堅持和救贖的感人信息。



Crosswalk指出，《重見光明》之所以能脫穎而出，是因為它不僅是一部個人奮鬥史的講述，更是一部展示信仰如何改變人生的勵志電影。該片在全球範圍內收獲了廣泛贊譽，尤其受到基督徒觀眾的喜愛。據悉，導演在接受采訪時表示，希望通過這部電影讓更多人了解那段歷史，並感受到信仰的力量和希望的意義。他說："明王醫生的故事是一部偉大的見證，它告訴我們，無論環境多麼艱難，只要堅持信念，就能找到人生的光明。"



《重見光明》目前正在全球範圍內上映，電影被評為PG-13級，適合家庭觀影。

