門徒訓練與傳福音：走在大使命的道路上

「願主的愛，如泉水般流淌，願我們心中，永遠擁有火焰；願我們腳步，踏遍萬裡疆土，宣揚禰的榮耀，直到地極。」



這首詩歌，簡潔而深刻，展現了門徒訓練與傳福音之間緊密的關系。詩中的「泉水般流淌」像征著福音的生命力，它不是一成不變的教義，而是充滿活力的傳播。福音如同源源不斷的泉水，潤澤每一片干渴的土地，它需要我們以無限的熱情與堅定的信心，去影響他人的生命，使其生命得到更新與改變。「永遠擁有火焰」則是對基督徒的召喚，呼吁我們心中保持著不滅的信仰之火，堅守對主的熱愛與對使命的忠誠。這股火焰像征著聖靈的工作與動力，使我們不畏挑戰，勇敢去傳揚神的榮耀。詩歌中的「腳步，踏遍萬裡疆土」深刻地描繪了傳福音的使命，這不僅是一個地理上的行動，更是一個心靈上的召喚，呼應了耶穌基督對於門徒的教導：將福音傳遍每個角落，直到地極。通過這首詩歌，我們更能體會到門徒訓練的核心意義，那就是不斷裝備自己，勇敢承載福音使命，並使它在全球各地發揚光大。



回顧大學期間的門徒訓練與傳福音經歷



回首大學歲月，曾在基督教團契中服侍的經歷，猶如一面鏡子，照見了主基督如何擴展我對福音使命的認知與承擔。每個周末與造就者一同查考聖經、在校園中積極參與傳福音的行動，不僅讓我看見了大使命的真正內涵，也逐漸塑造了我在基督裡堅實的信仰根基。當我讀了「第五屆馬來西亞校際基督教周」這一活動時，見證了超過40個基督教團契與500多名學生齊聚一堂，同心協力傳播福音，我再次深切體會到，福音的熱情不應止步於我們的校園，它應該像火種一般，延續並蔓延至更廣闊的社區。大使命不僅僅是一個口號，它是一場對靈魂的深刻呼喚，是每一位基督徒的責任，而我也深感自己在這場浩大的福音行動中，已悄然找到了自己不可推卸的角色與使命。正如《馬太福音》28章19-20節所言：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」



耶穌基督的門徒訓練與普世宣教的核心思想



耶穌基督的門徒訓練不僅僅是對門徒知識與品格的雕塑，更是一個廣闊的宣教視野的啟蒙。耶穌的門徒訓練是對萬民的召喚，而這一召喚的核心便是普世宣教--「使萬民作主的門徒」。在耶穌的教導中，門徒不僅要成為有智慧、有品德的追隨者，更要把福音傳遍地極，遍及每一個未被觸及的角落。祂的每一次教導、每一次行動，都在提醒門徒：他們不只是信徒，更是使命的承擔者。從撒瑪利亞的婦人到外邦人的百夫長，耶穌教導門徒如何跨越種族和文化的界限，把福音帶給那些被社會排斥的群體。耶穌用實際行動指引門徒，幫助他們從狹隘的視野走向普世的宣教使命，從而揭示了一個真理--福音不是僅屬於一方，它是普世的、無國界的，它的傳播需要每一個被主呼召的門徒都心懷全球視野。祂教導門徒不僅要對待自己所處的文化、語言和環境充滿愛與智慧，還要在每個可能的地方、每個細節中傳遞福音的光芒。正如《使徒行傳》1章8節所說：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，和我一起在耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極作我的見證。」這意味著福音的傳播並不限於一地一國，而是要跨越民族與文化的界限，照亮全世界。



聖經中的福音傳播英雄：使徒保羅的榜樣



使徒保羅無疑是聖經中最具代表性的福音傳播者之一。他的一生幾乎與艱難、挑戰、犧牲掛鉤，但他對大使命的忠誠和執著卻始終未曾動搖。無論是在監獄中，還是在數次遠征的旅途中，保羅始終沒有忘記他的使命--傳揚福音、訓練門徒。通過保羅的生命與教導，我們看到了門徒訓練的關鍵所在，那便是傳承。保羅深知，傳福音不僅僅是個人的責任，而是將信仰的火種傳遞給下一代，確保福音的永續傳播。在提摩太前後書中，保羅向提摩太明確交代：「你要將你從我這裡聽見的教訓囑托那些能教導別人的人。」正是這種培養和傳承，讓福音得以代代相傳，生生不息。保羅不僅是福音的傳遞者，更是門徒的塑造者，他深知若福音要長久傳播，就需要每個門徒都能在信仰的道路上不斷成長並教導他人。在《哥林多前書》9章23節中，保羅更是表明了自己為福音犧牲一切的決心：「我為福音的緣故，凡事都做，為要得著更多的人。」這一決心和行動，正是門徒訓練與福音傳播不懈推進的力量所在。



門徒訓練的傳承：白立德與王明道的福音事業



白立德博士與王明道兩位傳道人，分別通過在大學和中國教會的實踐，展示了門徒訓練如何成為福音傳播和教會復興的核心動力。白立德博士通過大學校園中的門徒訓練，致力於培養學生在信仰中的根基與生命轉變，推動他們從知識的傳授走向宣教的使命。他深知門徒訓練是一個長期、漸進的過程，需要通過生活實踐幫助信徒全面理解福音，並在日常生活中踐行神的教義。正如《提摩太前書》2章2節所教導：「你要將你所聽見的這些話，交托那忠心能教導別人的人。」



而王明道則通過扎實的門徒訓練，培養了無數勇敢承擔宣教使命的中國信徒。他的訓練方式不僅包括聖經知識的傳授，更注重將信仰與實際生活結合，幫助門徒以基督的心懷待人處事。這種深入生活的訓練推動了中國教會的復興，印證了門徒訓練在神國擴展中的不可替代作用，正如《馬太福音》28章20節所說：「我吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」兩位傳道人通過門徒訓練的事工，為福音事業注入了源源不斷的力量，成就了神國的擴展與教會的復興。



在現代社會中建立門徒訓練體系



現代門徒訓練的逼切性，源自於當今社會對信仰的忽視和文化的逐漸冷淡。隨著現代科技的飛速發展與信息時代的到來，人們的信仰生活日益受到外界影響，許多人對基督信仰缺乏深入理解與實踐，甚至對傳統的信仰生活產生質疑和疏遠。在這種環境下，門徒訓練顯得尤為重要和緊迫。門徒訓練不僅是傳承福音的必要途徑，更是抵抗世俗文化衝擊、保持教會生命力的關鍵。只有通過有效的門徒訓練，信徒才能根基深厚，抵擋世界的誘惑，成為世界的鹽與光。



為了在現代有效建立門徒，我們需要采取更加靈活和適應時代的方式。首先，要通過靈活的教育形式，將門徒訓練與現代生活緊密結合。例如，通過線上小組、視頻教導等方式，使信徒能夠在忙碌的生活中隨時隨地參與學習。其次，門徒訓練需要更加注重實際生活中的應用，不僅僅停留在知識的傳授上，更要通過實際的服事、實踐和見證，幫助信徒將信仰落實到每一天的行為中。我們可以通過組織實際的宣教活動、社區服務等方式，讓信徒在參與中得到鍛煉和成長。



此外，建立一個健康的門徒訓練體系，也需要培養能夠傳承信仰的領導者。教會和團契應當通過培養屬靈領袖，為信徒提供精神引導和生活榜樣。通過這種多層次、多形式的門徒訓練，信徒不僅能成長為堅定的信仰者，還能在全球範圍內傳播福音，擔負起大使命，影響更多的生命。



總結：在大使命的道路上同行



門徒訓練不僅是每個基督徒信仰道路的必經之路，更是傳揚福音的根基與動力。通過門徒訓練，我們得以站在耶穌基督的肩膀上，看到更廣闊的福音前景，並走在傳播主榮耀的道路上。正如那首詩歌所言：「願我們的腳步遍布萬裡，宣揚主的榮耀，直到地極。」在這條使命的道路上，我們不僅要為自己訓練，更要訓練更多的門徒，一同承擔福音傳遞的重任，推動神國度的擴展，直到地極。正如《馬太福音》28章20節所應許：「我就常與你們同在，直到世界的末了。」在2025年的願景中，我期望通過門徒訓練，不僅在個人信仰上得以增長，更能在全球範圍內推動福音的傳播，培養出更多忠誠的門徒，繼續為神的國度擴展貢獻力量。這條使命的道路是一個永不停歇的旅程，願我們在神的恩典中同行，攜手完成這偉大的使命。只有在不斷的門徒訓練中，我們的信仰與使命才能更加堅定，我們的腳步才能更加堅實地走向每一個未被觸及的角落，直到耶穌基督再來之日。



蘇湖港（Soh Or Kan），来自馬來西亞無拉港信義會合一堂。