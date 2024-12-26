葛培理圖書館為公眾提供聖誕節的溫馨之旅

北卡羅來納州夏洛特市的葛培理圖書館（Billy Graham Library），以其充滿節日氣氛的活動，為公眾獻上了一場別開生面的聖誕節溫馨之旅，帶來充滿信仰與喜樂的節日體驗。從實景再現耶穌降生的「聖誕場景」到溫馨的家庭活動，圖書館的每一個角落都洋溢著節日的溫暖與屬靈的深意。



作為活動的核心亮點，「聖誕場景」吸引了無數家庭前來觀賞。牧羊人、駱駝、小羊等真實的角色與動物，再現了耶穌基督誕生的聖經場景，為訪客呈現了一個生動感人的畫面。特別是在上午的互動環節，孩子們近距離接觸動物，收獲無數歡笑與溫暖。



節日期間，訪客可以乘坐傳統的馬車，環游葛培理圖書館及其周邊布道協會總部的節日燈飾，感受充滿溫情的節日氛圍。這段15分鐘的馬車之旅成為家庭游客心中不可或缺的聖誕節項目，許多人表示這為他們的節日增添了難忘的亮點。



圖書館每周四至周六舉辦的聖誕晚宴，不僅提供傳統節日佳肴，還成為家庭聚餐的溫馨場所。許多家庭表示，品嘗美味的同時，感受到了節日的濃厚氣氛。與此同時，每晚的聖誕頌歌表演讓現場洋溢著信仰的平安與喜樂，經典的聖誕贊美詩觸動了每一位到場者的心靈。



在圖書館露台舉行的兒童故事會，用溫暖的節日故事將孩子們帶入聖誕節的奇妙世界，而招牌磅蛋糕、熱蘋果酒等節日美食則為整個家庭提供了愉悅的味覺享受。



聖誕節不僅是一個充滿歡樂的節日，更是基督徒紀念耶穌基督降生的重要時刻。通過「信心之旅」展覽，葛培理圖書館向公眾展現了葛培理牧師一生的福音旅程，幫助訪客加深對聖經和基督信仰的認識。這一展覽成為許多訪客體驗節日意義的重要環節。

