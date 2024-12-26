英國國王查爾斯因在聖誕致辭中暗示「所有宗教都是相同的」而受到批評。



每年的聖誕節，國王都會發表對全國民眾的致辭，這是許多家庭在聖誕節當天共同收看的傳統節目。



在今年的致辭中，查爾斯國王說道：「耶穌為我們樹立的榜樣是永恆且普世的。他教導我們進入那些受苦之人的世界，改變他們的生活，從而在絕望中帶來希望。



「正如那首著名的聖誕頌歌《大衛城中歌》中所唱的：'祂從天上降臨世間……甘與貧苦人同居。'這就是聖誕故事的核心，我們可以在所有偉大宗教的信仰中聽到其脈動，它們在歡樂與苦難時刻都彰顯了神的愛與憐憫，呼召我們在黑暗中帶來光明。」



「對宗教的誤解」



傳教學家、「美好之家（Home for Good ）」機構創始人克裡什·坎達亞博士（Dr. Krish Kandiah）表示，他雖然感謝國王「向所有信仰和無信仰者表達的包容態度」，但國王的言論表明他「對基督教或世界宗教存在根本性的誤解」。



坎達亞博士說道：「神降世為人，並自願為拯救人類而犧牲的理念是基督教獨有的。」



「認為所有宗教基本相同的觀點，不僅缺乏對宗教的嚴謹研究，而且可能被視為一種冒犯性言論，就像聲稱所有亞洲人看起來都一樣一樣。



「我感謝國王在環保領域和青年賦權方面的重要工作，但很遺憾，這次他錯了。」



其他批評者則指責國王宣揚宗教混雜主義和「覺醒文化」（wokery）。



強調多樣性



查爾斯國王在倫敦前米德爾塞克斯醫院教堂發表演講時，還提到「文化、種族和信仰的多樣性帶來了力量，而不是弱點」。



在結束演講前，查爾斯國王說道：「聆聽是聖誕故事中一個反復出現的主題。耶穌的母親瑪利亞聆聽天使的話，那天使向她揭示了一個充滿希望、面向全人類的不同未來。天使向牧羊人傳遞的信息——'願地上平安歸於人'——實際上在所有信仰和哲學中都有所回響。」

