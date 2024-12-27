現代基督徒對網紅糖衣炮彈下應有的警惕

今天，我在網絡上看到一則關於2016年國外網紅的新聞，這個網紅的經歷發人深省：為了追求瀏覽量，是否值得犧牲自己？尼古拉斯·佩裡(Nicholas Perry）原本是一位素食主義者，熱愛拉小提琴，並夢想成為YouTube上的網紅。然而，在一年多的努力未果後，他放棄了小提琴和素食生活，轉而選擇了一種新的策略：吃播。他的YouTube賬號Nikocado Avocado迅速走紅，成為了無數孤獨者的「用餐伙伴」。佩裡意識到，自己吃得越多，瀏覽量就越高，觀眾的需求也愈加極端。為了滿足他們的期望，他甚至在節目中吃下了麥當勞菜單上所有的食物。隨著瘋狂的吃播內容，他的訂閱數量飆升至600萬。然而，佩裡所面臨的增長不僅僅是訂閱數，他的體重也隨之急劇增加。原本溫和、瘦弱的尼古拉斯·佩裡已被「尼克卡多」這個體重超標、需要呼吸裝置才能維持生命的角色所取代。



佩裡的故事揭示了一個深刻的真相：在今天的網絡媒體環境中，許多人被觀眾「俘虜」了。當一個網紅開始無底線地迎合觀眾的喜好時，他就失去了自己的真正身份。從基督教的視角來看，這種情況可以類比為一種「浮士德式的交易」：為了名聲，一個人出賣了自己的靈魂。聖經提醒我們，不要被世俗的欲望所迷惑（約翰壹書2章15至17節）。



網紅設下的陷阱（1）：新型的名人



網紅現像的誕生可追溯到20世紀末期，隨著互聯網技術的發展，特別是社交媒體的普及，網紅迅速成為重要的社會文化現像。從最早依靠個人興趣和創作，到如今與商業資本緊密結合，網紅產業的發展已經進入全新的階段。



盡管網紅現像似乎代表了時代的進步，實際上，它所帶來的名人效應和社會影響力往往是短暫的。如果人們僅僅追逐表面的榮耀，最終得到的不過是虛無和失落（傳道書1章14節）。快速成功和即時滿足的背後，隱藏著極大的陷阱和危機。



網紅設下的陷阱（2）：角色吞噬現像



角色吞噬現像指的是人逐漸被所扮演的社會角色所控制，喪失自我認知與初心。在基督教圈子裡，牧師和信徒同樣面臨這種危機。一位牧師的經歷可以很好地說明這一點：



幾年前，這位牧師通過網絡平台發表文化評論，初期展現了理性且溫和的態度。然而，去年4月，他發表了一篇反對激進性別意識形態進入公共教育的文章，贏得了大量新的關注者。這本是牧師按照聖經真理對錯誤文化進行必要的批判，理應值得肯定。但問題出在後續：面對不斷增加的關注者和粉絲需求，他的言辭愈加激烈，甚至以仇恨的姿態公開反同性戀群體，逐漸成為網絡上的「鬥士」和「領袖」。



這位牧師的例子展示出角色吞噬的危害。他原本以傳揚真理為使命，卻在迎合觀眾的過程中被外界的需求所吞噬，偏離了牧者的初衷。正如箴言16章2節所說：「人一切所行的，在自己眼中看為清潔，惟有耶和華衡量人心。」



角色吞噬實質上是一種現代版的「浮士德式交易」--為博取名聲和影響力，人逐漸犧牲了自己的品格與信仰的純潔性（馬太福音6章1節）。



網紅設下的陷阱（3）：擬合機器



擬合，源於法國思想家勒內·吉拉爾提出的「模仿欲望」理論，指的是人類通過模仿他人的欲望來塑造自己的行為和身份。社交媒體在這一過程中成為了強大的放大器。



YouTube是擬合現像的溫床，佩裡轉變為Nikocado的過程正是擬合的典型例子：他將自己的內心鏡子對准觀眾，通過不斷滿足他們的極端需求，將自己變成了他們欲望的化身。



聖經揭示了人類被扭曲的模仿本能：人本是按著神的形像被造（創世記），但墮落後，這一形像被扭曲，人開始模仿錯誤的對像，導致靈魂的毀壞（羅馬書12章2節）。



正如博卡爾所言：「名望的終極陷阱便是成為自己角色的囚徒。」 社交媒體中的擬合機器使人失去了自我，淪為平台和觀眾的犧牲品。



聖經視角下對網紅現像的批判：新型的身份



角色吞噬不僅是個別牧師的危機，也是整個基督教圈子面臨的挑戰。社交媒體上的信徒和牧師都處於一種被觀眾「捕獲」的狀態。正如網紅為了迎合觀眾而不斷改變自己，基督教領袖也可能因粉絲壓力而偏離原本的使命。羅馬書12章2節呼吁我們在面對世俗誘惑時，保持對神旨意的清醒認識。



角色吞噬揭示了更廣泛的精神危機，即在社交媒體環境下，我們可能被虛假的名聲和影響力所蒙蔽。我們需避免因追求外在成功而忽視內心的信仰成長與品格建設。正如提摩太前書6章10節所警示：「貪財是萬惡之根。」 追求世俗認同與成就，最終導致信仰的偏離與人格的扭曲。



聖經視角下對網紅現像的批判：新型的擬合機器



基於以上原因，社交媒體上的基督徒必須主動在神的面前過我們的網絡生活，而不是單純為觀眾而活。正如歌羅西書3章23節所言：你們無論做什麼，都要從心裡去做，像是為主做的，不是為人做的。」 那麼，我們需要在神的目光下生活（coram deo）。



基督徒共同體在抵御社交媒體帶來的扭曲誘惑方面顯得格外重要。希伯來書10章24至25節提醒我們：「要彼此激勵，不可停止聚會。」我們太容易在無形中用網絡觀眾的目光取代基督徒群體的目光。箴言27章17節說：「鐵磨鐵，人的品格也磨練人。」這些人看到的是真實的我，通過神的恩典塑造出一個真實的自我，而非一副虛假的面具。我們每個人都應在觀眾捕捉到我們之前，時常操練認罪與悔改。認罪是唯一能夠逆轉數字扭曲的良藥。盡管它可能無法帶來全世界的贊譽，認罪卻能保護我們的靈魂--讓我們不成為基督徒版的Nikocado。



結論：



網紅文化的影響日益深入我們的生活，基督徒在享受這些新型名人所帶來的便利和樂趣時，也需警惕其中潛藏的危險。真正的信仰生活並不在於迎合世界的標准，而在於追求對神的忠誠與內心的真實。在今天這個信息過載的時代，基督徒應當時刻保持對神的專注，反思自身的行為是否反映了基督的形像，並在日常生活中尋求真實的身份與價值。正如以弗所書5章8節所教導：「你們從前是黑暗，現今在主裡面是光，要在光中行事。」 只有在光中行事，我們才能抵御那些隱藏在光鮮外表下的誘惑，真正成為榮耀神的器皿。



蘇湖港（Soh Or Kan），来自馬來西亞無拉港信義會合一堂，是一位教育工作者。