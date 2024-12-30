韓國教會領袖哀悼墜機事件 「共同承擔痛苦 求上帝賜下安慰」





12月29日，一架從泰國曼谷飛往濟州的濟州航空7C2216航班在嘗試降落務安國際機場時不幸墜毀，事故造成至少177人遇難。韓國教會界對此深表哀悼，表示「共同承擔痛苦，求上帝賜下安慰」，並呼吁政府和相關部門迅速處理事故，防止類似慘劇再次發生。



事故發生在當地時間上午9點，波音737-800飛機在跑道上滑行後撞牆並起火，機上共載有181人，除兩名泰國乘客外，其余大多數為韓國人。兩名幸存的機組成員已被救出並送往醫院。



韓國兩大教會聯盟分別發表聲明，對這一空難事件表示哀悼。據韓國基督教媒體ChristianDaily報道，韓國基督教總聯合會（以下簡稱韓基總）代表會長鄭瑞英牧師在聲明中表示：「對於在務安機場航空事故中不幸遇難的人員及其家屬，深表哀悼和慰問。這次重大災難使我們更加痛心。雖然任何言語都無法撫慰這巨大的悲痛，但我們希望與大家共同承受這份痛苦，共同分擔這份悲傷。」



韓基總還呼吁政府和相關部門優先處理事故：「請政府和當局盡最大的努力來處理事故，動用一切可用資源盡快解決問題。同時，通過所有的過程，制定措施，防止此類慘劇再次發生。」



韓國教會總聯合會（以下簡稱韓教總）代表會長金鐘赫牧師在其聲明中也表示：「韓國教會與遭受巨大悲痛的家屬同在，祈求傷者早日康復，並求上帝賜予全國人民安慰。」他進一步指出：「全國的教會將為受難者禱告，希望大家能凝聚心力，共同安慰他們。同時，希望政府及航空公司等所有相關方以人命救援為優先，迅速處理事故，並負責任地制定措施，防止類似事故再次發生。」



此外，金鐘赫牧師還強調：「在國家危機中發生的此次事故，應避免任何政治解讀和利用。希望政府與國會首先共同努力，合作處理事故。」



此次事故不僅在韓國國內引發廣泛關注，英國外交大臣大衛·拉米也在社交媒體平台X上發文表示，他對這一消息「深感悲痛」。他向韓國和泰國人民以及所有失去親人的人致以誠摯的哀悼。



波音公司在聲明中表示：「我們正在與濟州航空聯系，隨時准備支持他們。我們向失去親人的家庭致以最深切的哀悼，我們的思念與乘客和機組人員同在。」



濟州航空在聲明中表示：「我們對所有受此事件影響的人深表歉意。我們將盡一切努力解決問題，並對造成的困擾深感遺憾。」

