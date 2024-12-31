兒子：爸爸，我有一個問題。我們每年都慶祝聖誕節，紀念耶穌降生在馬槽裡。可是，我不明白，為什麼我們總是把注意力放在馬槽，而不怎麼提起耶穌最終被釘在十字架上呢？耶穌降生的目的，難道不是為了十字架嗎？



父親（沉思片刻）：嗯，這是一個很好的問題。聖誕節確實是慶祝耶穌誕生的日子，我們歌頌馬槽裡的嬰孩，贊美他的降臨。但你說得對，耶穌降生在馬槽的背後有一個更深遠的目的，那就是十字架。



兒子：那為什麼人們不在聖誕節提起十字架呢？



父親：你想啊，聖誕節的時候，大家的目光都集中在耶穌的降臨，他的謙卑和愛。耶穌選擇以一個嬰孩的形像來到世上，這是為了讓人看到神與我們同在的美好。但他從降生的那一刻起，他的使命就已經指向了十字架。他道成肉身，就是為了最終為世人的罪付上代價。我們不應該只看到馬槽裡的嬰孩，而要記住他來到世上是為了成就什麼。



兒子：那如果耶穌的使命是十字架，為什麼降生在馬槽，而不是直接去完成他最終的任務？



父親：這正是神的智慧所在。耶穌的降生、成長、教導、醫治和犧牲，都是一個完整的救贖計劃的一部分。他用自己的生活和言行教導我們神的愛、憐憫和公義。馬槽只是一個起點，而十字架是這個旅程的終點。通過他的生命，耶穌向我們展示了他不僅是一個能體會人類痛苦的神子，更是一個為了拯救世人甘願犧牲的救主。



兒子（低頭思索）：所以，當我們慶祝馬槽裡的嬰孩時，我們其實也應該被提醒他最終要走向十字架，是嗎？



父親（溫柔地點頭）：是的，孩子。馬槽和十字架是分不開的。當你看到馬槽裡的嬰孩時，想想他後來為世人的罪受苦，為我們每一個人死在十字架上的愛。慶祝耶穌的誕生，也是在感恩他最終的犧牲。



兒子：那我們每年慶祝聖誕時，其實應該想一想，耶穌道成肉身，難道不是為了十字架而准備的嗎？



父親（微笑）：正是如此。耶穌的一生都指向那一刻。所以，當你看到馬槽時，不妨也想想十字架，這樣你會更明白耶穌降生的意義。這個問題，你自己也可以繼續思考：耶穌道成肉身，是否真的只是為了上十架而來呢？







引言：馬槽與十架的關系



當我們每年慶祝聖誕節時，腦海中浮現的往往是那溫馨、祥和的畫面：一個破舊的馬槽、圍繞著嬰孩的牧羊人、天使的歌聲與明亮的星光。耶穌基督以一個柔弱的嬰孩形像降臨於世，似乎像征著希望、和平與新的開始。然而，在這個美麗的畫面背後，卻隱藏著一個更加沉重而深刻的使命--十字架。



聖經中明確地揭示了耶穌降生的目的：「你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。」（馬太福音：1:21）這個救贖的計劃，從耶穌降生在馬槽的那一刻起就已經開始。正如使徒保羅所說：「基督耶穌降世，為要拯救罪人。」（提摩太前書 1:15）馬槽與十字架的關系在於：一個像征著謙卑與開始，另一個代表著犧牲與終結。耶穌的降生並不僅僅是為世人帶來安慰與祝福，更是為了成就神的救贖計劃。他的生命從馬槽開始，卻不可避免地指向十字架。



因此，馬槽裡的嬰孩最終要走向十字架，為全人類的罪孽而死。耶穌在被釘上十字架前說：「現在我心裡憂愁，我說什麼才好呢？父啊，救我脫離這時候。但我原是為這時候來的。」（約翰福音 12:27）耶穌清楚地知道，他道成肉身的目的就是為了成就十字架上的犧牲。因此，馬槽與十字架密不可分，只有當我們同時看到這兩者時，才能真正明白耶穌道成肉身的全部意義。



這就引發了一個值得思考的問題：耶穌的道成肉身，是否只是為了最終走向十字架而准備的？當我們慶祝馬槽裡的嬰孩時，我們是否忽略了他降生的最終使命？這不僅是一個信仰的思考，更是對耶穌一生的深刻反省。唯有將馬槽與十字架放在同一幅畫面中，我們才能真正理解神所預備的那份超越理解的愛與救贖。正如經上所記：「神差他兒子來，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。」（約翰福音 3:17）



願我們在慶祝聖誕節時，不僅紀念馬槽的降生，更反思十字架的救恩。唯有如此，才能明白耶穌道成肉身的真正意義。



馬槽與十架：從聖經和歷史看其與世人的關系



耶穌基督的降生和受難，是歷史和信仰中最重要的事件之一。馬槽像征著謙卑的開始，而十字架代表著最終的救贖。在聖經與歷史的雙重背景中，我們可以更全面地理解這兩個標志性事件及其與世人的關系。



一、聖經中的馬槽與十架



聖經中記載耶穌的降生是一個充滿像征意義的故事。天使向牧羊人報喜時說：「今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。」（路加福音 2:11）耶穌誕生在馬槽中，這個場景讓人感受到神的謙卑與降卑。一個嬰孩降生在世人最卑微的環境中，像征著神進入人類最困苦的境地。這一幕傳遞的信息是：耶穌的降臨不是為了權貴，而是為了所有人，尤其是社會底層和被遺忘的人群。



然而，耶穌的降生僅僅是他救贖使命的開始。從他被包裹在襁褓中躺在馬槽裡時，他的未來就已與十字架緊密相連。耶穌自己預言了他的死與復活：「人子必須被交在罪人手裡，釘在十字架上，第三日復活。」（路加福音 24:7）他清楚地知道，他的生命是為著一個更偉大的目的：那就是在十字架上為世人的罪受死。



十字架代表著耶穌的最終使命。使徒保羅在《加拉太書》中說：「基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛。」（加拉太書 3:13）十字架不僅是耶穌肉體受苦的地方，更是他完成神救贖計劃的關鍵時刻。耶穌用自己的血贖回了全人類，彰顯了他對世人的無盡之愛。因此，馬槽是起點，而十字架則是目的地，耶穌的整個生命旅程從一開始就指向了這個終極的犧牲。



二、歷史中的馬槽與十字架



從歷史的角度來看，耶穌的降生和受難都發生在一個特定的歷史環境中。馬槽背後是當時羅馬帝國的社會背景。耶穌的父母由於戶籍登記而被迫從拿撒勒到伯利恆，這像征著人們被壓迫的生活環境，也表明耶穌出生時的時代充滿了政治動蕩與不安。而他被釘十字架，則發生在猶太宗教領袖與羅馬政府的權力博弈中，耶穌的死不僅是宗教審判，更是政治迫害的結果。



著名的歷史學家們（​​如：埃克哈特·施耐德（Eckhard Schnabel），巴特·D·艾爾曼（Bart D. Ehrman），約瑟夫·克勞斯納（Joseph Klausner），N.T. 賴特（N.T. Wright），馬丁·亨格爾（Martin Hengel）​​等）​​​​認為，耶穌被釘十字架是當時羅馬人對待反叛者或政治罪犯的常用手段。這使得耶穌的死亡具有特別的意義：他被視作「世人的罪人」，被羅馬政權視為威脅。然而，耶穌的死並不是一個政治上的失敗，而是屬靈的勝利。因為他以無罪的身份代替了有罪的世人，完成了救贖的使命。



三、馬槽與十架與世人的關系



從馬槽到十字架，耶穌的一生都展現了神對世人的愛。馬槽像征著神願意降卑自己，與人同在。這讓每一個感到孤單、受壓迫的人看到希望：神沒有忘記他們，他願意來到最卑微的地方尋找他們。正如使徒保羅所說：「他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。」（腓立比書 2:6-7）



而十字架則顯明了神願意為世人付上最高的代價。聖經中說：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」（羅馬書 5:8）十字架是耶穌為世人犧牲的最高體現。通過他的死，他承擔了世人的罪，使他們能夠與神和好。對於世人而言，十字架代表著救恩和新生的機會。



因此，馬槽與十字架共同構成了耶穌救贖之路的完整畫面。馬槽提醒我們：神願意與世上最卑微的人同行。十字架則宣告：神愛世人，甚至願意為他們舍命。耶穌的道成肉身與他的犧牲密不可分。這兩個看似對立的場景--一個像征著生命的開始，一個像征著生命的結束--其實共同指向了神對世人無條件的愛與憐憫。



世人的回應



耶穌的降生和受難，不僅是歷史事件，更是向世人發出的愛的呼召。當我們看到馬槽裡的嬰孩時，我們應當想到那無比謙卑的神子願意降世為人；而當我們仰望十字架時，我們應當明白那位柔弱的嬰孩長大成人，為了世人的罪被釘死在木架上。世人如何回應這份愛與犧牲，是每個基督徒和非基督徒都必須面對的問題。



耶穌自己說：「凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命。」（馬可福音 8:35）世人應當如何回應這份超越理解的愛？唯有接受他的救恩，並在生活中活出他的愛，才是對馬槽與十字架最真實的回應。



結論



從聖經與歷史來看，馬槽與十架的關系，是耶穌基督降生與受難的交彙點。它們共同揭示了神對世人的愛和救贖計劃：馬槽展現了謙卑的開始，十字架則成就了犧牲的終點。而對世人來說，馬槽與十字架不僅是紀念的對像，更是信仰與生命的呼召。唯有將馬槽與十字架看為一體，世人才能真正理解耶穌道成肉身的深意，並回應這份無盡的愛與救贖。

