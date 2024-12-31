聖經展覽展示疑似耶穌兄弟雅各骨骸的骨盒

在喬治亞州亞特蘭大的普爾曼車場，歷史與信仰交匯，展覽《發現耶穌的世界：來自聖地的古代珍寶》邀請游客穿越時空，回到2000年前。此次展覽展示了350多件耶穌時代的真實文物，是全國巡回展覽的第一站，展期從12月3日持續到2025年2月28日。



以色列企業家和古董收藏家歐德·戈蘭（Oded Golan）策劃了這一非凡的展覽，他是著名戈蘭收藏(Golan Collection)的創始人。展覽的亮點包括雅各骨箱（James Ossuary），據称它曾屬於耶穌的兄弟雅各，以及撒迦利亞骨箱（Zechariah Ossuary），據称它屬於施洗約翰的父親撒迦利亞祭司。



骨箱（Ossuary），也稱為「骨盒」，是用來存放已故人骨骼遺骸的容器。



此次展覽將尖端科技與古代珍寶相結合，生動展現了新約聖經中的故事。



戈蘭在接受《教會領袖》采訪時表示：「這個展覽讓人們能夠走進那些與基督同行之人的生活。我們通過文物、解說和互動展示，帶來一種全新的視角，讓人們重新理解那個時代的故事。」



雅各骨箱上刻有「耶穌兄弟」字樣



戈蘭最為珍視的文物之一是雅各骨箱，這個骨盒上刻有「雅各，約瑟之子，耶穌之兄」的字樣。戈蘭解釋道，這件文物是與耶穌直系家族的一個重要聯系，為研究早期基督教歷史提供了寶貴線索。



同樣引人注目的是撒迦利亞骨箱，骨箱上雕刻著耶路撒冷聖殿和天使翅膀的圖案。



戈蘭表示：「從這些裝飾可以推測，撒迦利亞可能是聖殿的祭司，也可能是新約中提到的洗禮者約翰的父親。」



展品還包括類似耶穌最後的晚餐中使用的石杯、石制馬槽、以及釘十字架用的鐵釘等文物，游客可以通過這些展品更真實地感知耶穌時代的生與死。



互動體驗不僅是一次歷史教育，更是許多游客的信仰得到深刻提升的機會。



戈蘭說：「近距離接觸這些文物，讓聖經故事變得更加觸手可及和真實。在展覽的最後，我們設置了一個祈禱樹，游客可以在樹上寫下禱告。我們將把這些禱告帶到聖地，並交給以色列北部的教堂。」



《發現耶穌的世界》適合各個年齡段和背景的人群。無論游客是為了歷史洞察，還是為了屬靈的復興，展覽都承諾將帶來一次難忘的旅程。(資料來源：Church Leaders)

