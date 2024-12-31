北美中華福音神學院年終報告 顯示學院在各項事工上取得重要進展

在歲末感恩的季節裡，北美中華福音神學院（以下簡稱「北美華神」）院長劉孝勇牧師分享了學院在過去一年中的顯著成長與事工發展。作為致力於華人神學教育的院校，北美華神自成立以來一直秉承著堅守福音真理、培養華人信徒的使命。今年，學院在多個領域取得了重要的進展，不僅在學術和事工方面擴展了影響力，更通過各類活動促進了信徒的靈命成長和宣教事業。



學院發展與事工擴展



在劉院長的報告中，他提到今年的諸多事工亮點，尤其是在教學、募款、以及各項宣教活動方面的拓展。今年六月，學院舉辦了第26屆畢業典禮，培養了一批為主獻身的年輕學子。此外，八月份學院在校本部和各地分校同步舉辦了募款參會，為未來的神學教育事業籌集了必要的資源；九月份則舉行了北美華神捐贈基金的分享會，進一步推動了學院的發展。



公共神學中心在年初舉辦了「跨越鴻溝--基督徒與政治參與」座談會，旨在為選舉年的政治參與做好准備，並幫助神學生和信徒理解當代社會與信仰的關系。與此同時，學院還在多個領域舉辦了相關事工，如紅博教會施工的牧者聚焦營和跨代傳承施工的退休會，這些活動都極大促進了教會領導的成長和牧養視野的拓展。



校友見證：事工成效的真實寫照



來自不同領域的校友也在報告中分享了他們從學院中獲得的幫助與啟發。



單利好牧師（北橙十架華人教會）回顧了自己和教會同工參加蓬勃教會事工牧者退休會的經歷：「我們在會議中被激發了愛心和熱情，回到教會後，教會增長迅速，感恩之情溢於言表。」



李新華牧師（羅威爾華人聖經教會）則提到，蓬勃教會事工為他們提供了寶貴的資源，讓他們更清楚地理解了教會的實際需求，並增強了教會團隊之間的和諧與凝聚力。



馬翠屏姊妹（靈命塑造科神學生）也分享了她在北美華神的成長經歷：「我來到學院學習靈命塑造，發現自己與神的關系才是最重要的。當我與神的關系更加緊密時，我的服事力量也更為強大。」



此外，陳華楊姊妹（教牧博士科神學生，參與2024中亞與北非宣教）強調了神學院在宣教方面的深遠影響：「學院組織的宣教活動讓我們有機會將學到的神學知識應用到宣教的事工中，推動了我們將福音帶到更遠的地方。」



學院的歷史與使命



北美中華福音神學院的根基可追溯到1970年，當時十四個具有共同異像的教會團體和差會在台北成立了中華福音神學院。該學院的使命明確：堅守福音真理，培訓中文為母語的信徒，成為合乎主用的工人，服務普世華人教會。自成立之初，中華福音神學院便秉持著將華人神學教育推向新高的目標，成為了全球華人信仰教育的重要支柱。



北美華神作為中華福音神學院的分支，繼續秉持著這個使命。學院致力於在北美及全球範圍內，通過中文神學教育和多元化的事工培訓，培養一批又一批能夠在全球華人教會中發揮重要作用的神學人才。

