北美華神女牧者分析：華人的兩性文化如何影響女性牧者在教會中的地位

華人文化中根深蒂固的兩性文化傳統，往往表現為「男強女弱」的觀念。這種傳統觀念如何影響女性在教會中的地位，尤其是在牧者和侍奉的角色上，成為一個值得關注的話題。在最近一次由北美中華福音神學院舉辦的講座中，北美中華福音神學院的劉秀嫻牧師就這一問題進行了詳細的分析。她結合自己的觀察和經驗，剖析了傳統文化對女性在教會侍奉中所面臨的挑戰，並提出了如何為女神學生提供更多支持的建議，幫助她們在侍奉中充分發揮恩賜。



華人文化中的性別角色



劉秀嫻牧師在講座一開始便指出，華人文化中傳統的性別角色觀念深刻地影響著教會內部的性別關系。在許多家庭中，男強女弱的觀念仍佔主導地位。這種觀念不僅體現在家庭生活中，也延伸到了教會的結構中。傳統上，男性被視為家中的權威和領導者，女性則被期望順服並支持男性的決策。在這種文化背景下，女性在教會中的地位往往被低估，她們的侍奉領域通常局限於兒童事工、婦女事工或照顧長者等較為「溫和」的領域，而難以進入更具挑戰性和領導性的職務，如講道、教牧或長老等職務。



在教會的職務分配上，女性傳道人往往面臨著更多的局限。即使她們有著相當的神學訓練和侍奉經驗，傳統觀念仍然會限制她們的發揮。劉牧師分享了一個典型的例子：女性傳道人的侍奉範圍通常被限制在兒童事工或是長者事工等領域，而這些領域往往被認為是「適合女性」的工作。這不僅讓許多女性傳道人感到自己無法實現更高的侍奉目標，也使她們在教會中感到邊緣化。



牧者之間的性別差異



劉牧師還提到，女牧者在教會中的地位不僅僅受到文化傳統的影響，還與男牧者的態度和行為密切相關。起初，男牧者往往樂於幫助和支持女牧者，特別是在她們剛剛進入教會侍奉的初期。因為在這個階段，女牧者的經驗相對較少，男牧者有更多的機會指導她們。然而，隨著時間的推移，尤其是在女牧者經驗逐漸豐富、逐步成熟的過程中，男牧者的態度可能發生變化。劉牧師提到，男牧者可能會對女牧者產生防範心理，認為她們的能力和侍奉成效可能會威脅到自己在教會中的地位。這種心理和態度的轉變，使得女牧者在教會中的處境變得更加復雜和困難。



有時，女牧者不僅要面對外部的性別偏見，還要處理與男牧者之間潛在的競爭和壓力。劉牧師通過自己的經驗指出，當女牧者的侍奉效率和能力有所表現時，男牧者可能會覺得自己的地位受到威脅，因此不再那麼樂於與女牧者合作。這種現像並非個別，而是在許多教會中普遍存在。



華福女神學生的現狀



根據劉牧師的分析，華人的兩性文化對女性牧者的影響，不僅體現在教會侍奉中，也反映在神學教育和職業發展的過程中。劉牧師特別提到，中華福音神學院過去十年間，畢業的22位女神學生中，只有3位仍然在教會中侍奉。其他的女神學生要麼繼續進修，要麼選擇自由傳道，或者進入福音機構，甚至有的選擇退出侍奉。



這一現像令人深思。雖然華福神學院為女性提供了神學教育的機會，但現實情況卻讓許多女神學生感到侍奉道路的艱難與孤立。劉牧師認為，教會對女性牧者的支持力度不足，導致她們在畢業後難以找到足夠的平台來施展自己的恩賜。許多女牧者在進入教會服務後，往往遭遇到侍奉領域的限制，無法找到合適的職務和空間來發揮自己的才華和恩賜。



女性傳道人的收入與待遇差距



在薪資待遇方面，女性牧者與男性牧者之間也存在顯著差距。根據劉牧師的研究，女牧者在薪資待遇上的差距通常較為明顯。以全職牧師為例，女牧者的薪資往往低於男牧者，而這一現像在許多華人教會中普遍存在。她引用了一項調研數據，顯示在2021年，某一教會的女牧者薪資約為3800美元，而男牧者的薪資則高達5500美元。這種薪資差距不僅影響到女牧者的個人經濟狀況，也進一步加劇了她們在教會中的不平等地位。劉牧師提到，某些情況下，女性牧者的收入甚至只相當於男牧者的一半，尤其是在那些男牧者的妻子作為「附屬牧者」時，她們的收入更是被壓縮，無法體現她們在侍奉中的實際貢獻。



劉牧師強調，要改善女性在教會中的地位，首先需要打破傳統文化的桎梏，重新審視聖經對女性角色的教導。她指出，聖經並沒有因為性別而賦予男性更多的侍奉機會，相反，聖經中的教導強調每一個信徒的蒙召與恩賜。因此，教會應當根據每個牧者的品格與能力，而非性別來決定是否按立。



此外，劉牧師提議，教會需要建立更多支持女性牧者的平台，幫助她們發揮自己的恩賜。在她看來，許多女性牧者面臨的最大問題是缺乏一個被充分信任的空間。她強調，女性牧者應當有機會在教會中擔任領導職務，並在教學、宣講等方面發揮自己的特長。



劉牧師還特別提到，女性牧者的教育和培養至關重要。她呼吁神學院為女性提供更加專業的培訓，使她們能夠在侍奉上更好地裝備自己。她還指出，教會應當更多關注女性牧者的精神支持與指導，幫助她們在侍奉中保持堅韌與信心。



鼓勵女牧師不要因為文化和傳統的壓力埋沒自己的恩賜



在講座的最後，劉牧師引用了岳清萍牧師講述過的「天國的比喻」的故事，以此來呼吁教會不要讓女性的恩賜被埋沒。這個改版過的故事中描繪了一位女僕被託付了五千銀子，但她因社會的偏見和男性的壓力而將銀子埋藏起來。最後，女僕因沒有善用主人所托付的財富而受到責備。岳牧師借此故事表達了對女性牧者的不公，特別是在那些限制女性發揮恩賜的教會中。劉牧師鼓勵，女性牧者應當積極發揮自己的恩賜，不應因文化和傳統的壓力而將自己的恩賜埋藏。

