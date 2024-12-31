第四屆基督徒藝術雙年展明結束 反響熱烈勝歷屆

「祢的名在全地何其美」第四屆基督徒藝術雙年展已於12月22日起在將軍澳循道衛理小學展出，展期為十天。明天(1月1日)為展期最後一天。



展品大多是大型畫作，風格、素材及物料均多種多樣，目不瑕給。藝術展發起人兼策展者周文志向本報表示，今次展覽展出的作品逾200多件，借出場地的小學流動展板數量遠遠不足，要向區內附近十多間學校借來展板才能應付。除畫作外，還有不少各類型和物料的裝置藝術諸如銅、木、陶瓷等多不勝數，足見藝術家們的心思與創意。



《基督日報》記者於29日周日下午視察展覽情況，甫踏入現場，走近展板觀看畫作，便有藝術家主動走近即時親身作導賞，仔細地介紹每個作品背後的含義。在展場所見至少有5、6位藝術家駐場與觀眾交流，令展覽充滿互動的氣氛。現場不少參觀者駐足觀賞藝術作品，亦有信徒表示他們專程而來參觀藝術展。



周文志認為，藝術展對基督徒的藝術家來說帶來不少鼓舞：「作品背後有藝術家的不少心思，他們才華可以展現。我們有此場地是很大的鼓舞，令他們的創作找到價值和意義，推動他們可以創作下去。」







反應熱烈 參觀人數勝歷屆展覽



除作品展出外，大會還在展覽期間舉行了多元化的活動，諸如藝術展音樂會、「藝術與心靈」、「藝術與信仰」、「藝術與社群」、「藝術與靈命成長」、「藝術、美學、視覺文化與神學」等講座及工作坊，及聖誕佈道會，邀請得牧著及著名嘉賓主講，包括「魔術牧師」楊有志牧師、司徒永富博士、林誠信牧師和李鴻標牧師等。除了基督徒外，亦有不少區內的街坊朋友被吸引進來參觀。



周文志透露，今屆展覽是第四屆，反應比起歷屆都更熱烈。截至今日(12月31日)幾近有2千人次入場參觀，反響勝歷屆。他認為縱觀其因，今年的參展藝術家來自8個國家97位藝術家，其國際性及規模引起震蕩和驚訝：「我們不是大組織，能舉辦至此當中有上帝的引導。」當中有不少天使的幫助，包括將軍澳區十間學校借出展板；此外得將軍澳循道衛理小學校長鼎力相助，才讓藝術展得到順利舉行。



他又認為反應良好亦歸因於今年大會加強了宣傳，包括在臉書上放廣告，在大學、中學、小學，各大基督教會和天主教教會機構等作宣傳。此外還特別得協辦機構真証傳播製作了專業的宣傳短片，拍攝系列性的藝術家專訪短片等，加強了號召作用。







此展覽由香港藝術動力、將軍澳循道衞理小學主辦、角聲佈道團、方舟機構、中大崇基神學院、藝術家搖籃等十多個協辦機構合力籌備，展出共96位來自香港、中國、台灣、日本、馬來西亞、加拿大、英國和德國等參展藝術家的作品。今屆參與藝術家之多，令此展覽成為華人基督教藝術界的一項盛事，甚為難得。



祢的名在全地何其美-第四屆基督徒藝術雙年展資訊：



展期：2024年12月22日至2025年1月1日

展出時間：星期一至六 11:00-18:00

星期日 14:00-18:00

1月1日 11:00-16:00

展場：將軍澳循道衛理小學（將軍澳唐俊街15號）

網址：hkartgear.org/splendor-beauty

