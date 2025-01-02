聖地亞哥大學城教會：致力於成為全球化的非典型教會

聖地亞哥大學城教會（Global Church）致力於在UCSD大學及其周邊地區傳福音，以其獨特的教會模式吸引了眾多學生和社區成員的關注。劉曉婷牧師在最近的一次分享中，詳細介紹了大學城教會的宗旨和核心價值觀。







劉曉婷牧師表示，大學城教會希望每次的聚會都是令人享受的，而不是感到負擔。他強調教會的首要目標是向UCSD的學生和職員傳福音，同時也向所有基督徒開放。他說道：「我們希望教會是一個開放給所有人的地方，在這裡大家可以單純地敬拜上帝。」



教會的核心價值觀之一是以婚姻和家庭為根基。劉牧師強調：「聖經教導我們要先管好自己的家，再管神的家。」大學城教會鼓勵信徒將更多的時間花在家庭中，而不是教會活動上，推動家教會的概念，使信徒在家中傳承信仰，在職場上榮耀主名。



劉牧師還分享了教會的另一個重要理念，即與神建立關系，而不是與教會組織建立關系。她說道：「教會不是建築物或組織，而是一群願意遵守聖經真理的人自然聚集在一起。我們委身於基督，而不是委身於教會組織。」



在人數和儀式方面，大學城教會也有獨特的見解。劉牧師指出，他們不看重教會的人數和儀式的形式，而是希望參與的人是真心願意傳福音並願意付出的人。他強調：「基督徒的焦點不應是禮拜天的儀式，而應該是每天在家和在職場上的生活方式。」



此外，大學城教會還注重全球化發展，計劃在全美各地開拓以婚姻家庭為根基的教會。劉牧師提到，他們已經開始規劃從明年開始的兒童主日學課程，旨在幫助孩子們認識自己和家庭，讓教會成為他們的另一個家。



劉牧師分享了他們在新西蘭和台灣的一些成功案例，展示了家教會的有效性。例如，在新西蘭，一位教會牧者開放自己的家，每月第一個禮拜有30人到家中聚會，使教會有更多空間接納新來者。在台灣，台南聖教會的模式是禮拜天有一部分會友在家中聚會，每月輪流一次，使教會內外的會友都能緊密聯系。



大學城教會還計劃將聚會形式多樣化，不固定在一個時間、地點或形式上，避免聚會變得僵化。劉牧師強調，教會的重點是建立真實的生命交流和彼此相愛的關系，而不是簡單地完成宗教儀式。



在其官方網站介紹上，聖地亞哥大學城教會強調其致力於回歸聖經，以婚姻和家庭為根基，推動全球化發展。該教會希望，通過這樣的教會模式，更多人能夠在家庭和職場中見證和傳揚福音，真正活出基督徒的生命。

