美基督教調研機構預測2025年事工的10大趨勢

聖經真理當然不會隨著時間而變化。然而，基督徒和教會所處的環境卻在不斷變化。在思考如何在2025年向會眾和社區進行事工時，這裡有10個關鍵趨勢需要關注。







作為牧師和教會領袖，在考慮如何在2025年向會眾和社區開展福音事工時，應牢記以下關鍵趨勢。



1, 宗教景觀正在改變 根據蓋洛普的調查，教會出席率和會員人數持續下降。對牧師的信任度已達到歷史最低點。之前，那些表示不屬於任何宗教的人（通常稱為"無宗教者"）的比例一直在穩步增長，但這一增長已根據大多數研究機構的報告放緩甚至停止。"無宗教者"這一群體的增長可能已經結束。



在蓋洛普的宗教認同研究中，自2017年以來"無宗教者"的比例一直保持在20%-21%之間。根據《綜合社會調查》，這一比例在2022年出現了1.5個百分點的下降。同樣，皮尤研究中心發現"無宗教者"的比例從2022年的31%下降到2023年的28%。



這並未帶來美國基督教的顯著增長，但確實描繪了一個比最近情況更令人鼓舞的統計圖景。盡管許多人的做法遠離教會，但美國人的宗教態度並沒有顯著地變得不那麼宗教化。未來幾年將是一個充滿機會的時刻。



2, 教會與運動場地在競爭 根據Lifeway Research的調查，大約3成的美國新教教會會眾認為每年至少有幾次為了觀看喜歡的球隊或體育賽事而缺席教會，而且他們認為這種缺席是可以接受的。更大的問題可能是兒童和青少年的體育活動（尤其是需要旅行的）。



根據阿斯彭研究所的報告，2022年，6-18歲的青少年每周參與體育活動的時間為16.6小時。這通常涉及家庭在周末為比賽和錦標賽而旅行。



Lifeway Research發現，教會會眾和牧師在為孩子的體育活動缺席教會的頻率問題上存在分歧。牧師認為永遠不應為孩子的體育活動而缺席禮拜的比例（36%）是會眾（18%）的兩倍。如何應對這一分歧將成為許多牧師的主要問題。



3, 對同性婚姻的支持已趨於平穩 盡管越來越多的美國人--尤其是年輕人--認同LGBTQ+身份，但對同性婚姻的支持已停止增長，這一趨勢也顯現在新教牧師群體中。根據Lifeway Research的數據，從2010年到2019年，對同性婚姻的支持在牧師中從15%增加到24%--主流牧師對LGBTQ+的支持率增加了15個百分點。然而，到2023年，這一支持率總體上沒有顯著變化，維持在21%。



4, 教會會眾感受到更多的文化壓力 美國新教教會會眾在觀察文化時，認為社會對基督教的拒絕在增加。根據Lifeway Research的調查，7成教會會眾（69%）認為人們對美國基督徒的看法正在惡化。只有略多於一半的人（53%）認為大多數美國人對基督徒持正面看法。這可能是為什麼2023年Lifeway Research的研究發現，63%的美國新教牧師認為他們的會眾對基督教在我們國家和世界的未來有一種日益增長的恐懼感。



5, 小組仍是門徒訓練的重要方面 根據Lifeway Research的調查，在有持續進行的成人聖經學習班的美國新教教會中，平均每個教會有七個小組，每周有69人參加。在平均教會中，大約2/5的禮拜參與者（44%）也通常參加小組。許多教會發現他們的小組參與率在下降。增長中的教會將找到吸引更多人加入小組門徒訓練的方法，以造福他們的會眾和個人。



6, 許多美國人和教會會眾仍保持消費主義心態 使徒保羅說"敬虔加上知足的心便是大利"（提摩太前書6:6，CSB），但許多美國人，包括一些教會會眾，有著更為消費主義的心態。根據Lifeway Research，大多數美國人在知足和消費主義之間混合了各種價值觀，但大約3成（29%）被歸類為高消費者。



那些每周參加教會活動超過一次的人最有可能表示購物讓他們感覺有價值（61%），並且他們知道當他們擁有漂亮的東西時就走在了前列（56%）。他們也是最有可能表示他們被驅使去積累漂亮的東西（61%）和擁有最新科技（55%）的人群之一。



7, 教會沒有解決一些社區問題 更多的美國人因阿片類藥物濫用而死亡，但較少的教會為那些有阿片類藥物成癮問題的人提供服務。Lifeway Research的一項研究發現，與五年前相比，美國新教牧師同樣認為與他們的教會有關聯的人中，有人受到阿片類藥物濫用的個人影響。然而，他們較少報告教會為那些處理物質濫用問題的人提供精神支持或任何形式的支持小組。



此外，牧師們仍然反對體育博彩，但在體育博彩在他們的州合法化後，他們沒有像當初所說的那樣積極參與這個問題。根據Lifeway Research的數據，2018年，只有5%的牧師表示如果體育博彩合法化，他們不覺得教會有必要處理這個問題。然而，到2023年，隨著體育博彩在美國大部分地區合法化，56%的牧師表示他們不覺得有必要處理這個問題。



8, 教會會眾有機會邀請他人參加教會 Lifeway Research發現，3成的美國新教教會會眾（60%）表示他們在過去六個月裡至少發出了一次邀請，邀請他人參加他們的教會。當被問及為什麼不更頻繁地邀請客人時，超過四分之一的教會會眾（27%）表示他們不知道邀請誰。然而，Lifeway Research的另一項研究發現，大多數教會會眾（71%）表示他們有非基督徒朋友。



9, 應該解決聖經知識匱乏的問題 當被問及他們最喜歡的舊約故事時，4成的美國新教教會會眾給出了聖經前半部分的故事，但11%的人給出了新約的故事，7%的人表示他們沒有最喜歡的故事，3%的人不確定。根據Lifeway Research的數據，許多教會會眾對自己能夠復述一些關鍵的舊約故事，如亞伯拉罕被要求獻祭以撒和但以理在獅子坑的故事沒有信心。其他人則表示他們可以准確地復述羅穆路斯和瑞摩斯的聖經故事，盡管這是羅馬神話而不是聖經中的故事。



10, 教會會眾希望聽到關於文化問題的講道，但不希望得到政治背書 坐在教堂裡，美國新教教會會眾表示他們希望聽到幫助他們理解和應對文化問題的講道，根據Lifeway Research的數據，4成（80%）認為牧師必須解決當前問題才能做好他們的工作。



然而，這並不意味著他們期望聽到牧師在证道时為某個政治候選人背書。根據Lifeway Research的調查，大約三分之一（35%）至少每月參加一次禮拜的基督徒認為在教堂服務期間牧師為某個候選人背書是可以接受的。



作為牧師和其他教會領袖，在2025年尋求事工方向時，他們應牢記這些不斷變化的文化和教會趨勢，以在最需要的地方提供聖經幫助和真理。

