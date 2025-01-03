讀聖經時的屬靈爭戰（附約翰·派博牧師推薦的一年讀經計劃）

對於許多人來說，新的一年意味著一個嶄新的讀經計劃。我現在桌上就有一個剛打印出來的新的讀經計劃--今年需要打勾的1,200個空框，每天四次閱讀，共300天，每天大約15分鐘。今年，我和約翰牧師將再次使用去年的「領航員讀經計劃(Navigators Bible Reading Plan)」。



我們誠邀你和我們一起在2025年讀完整本聖經。對一些人來說，這將是你們的第一次嘗試。歡迎加入！如果不是，歡迎回來！你可以在網上搜索「領航員讀經計劃」，找到可以打印的PDF文件，打印出來，並在2025年和我們一起讀經。



現在是1月2日，我們正准備在2025年讀完整本聖經。那麼，我們面前會有哪些挑戰？我們可以期待哪些祝福呢？我們在2025年要克服哪些障礙才能完成這個目標？」



剛剛——-一個半小時前——我在進行我的讀經計劃。我喜歡這個系統。我試過其他的，但通常還是會回到這個系統。你應該感到興奮，你應該應該也會感到害怕。在某些重要方面，你可能沒有准備好。我也是。這就是我們讀經的原因。保羅說，這一切都是為了使我們得裝備，「叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事」（提摩太後書3:16-17）。所以，你必須通過閱讀來准備閱讀，對嗎？所以，對讀聖經感到害怕是正常的。



那麼，你應該期待什麼？讓我給你三個嚇跑你的負面因素和九個吸引你的正面因素。



讀經的三個敵人



預期的反對。撒但憎恨神的話語，他會讓你不情願，蒙蔽你，分散你的注意力，使你感到無聊。他會竭盡全力阻止這件事的發生。所以，祈禱並戰鬥，求上帝工作--通過撒但的所有這些企圖反而讓你成為一個更強大的戰士--你的心被傾注，你的盲目被除去，專注而不是分散注意力，興奮而不是無聊。



預期的震驚。罪的暴行及其生動的描述，神的審判之可怕以及神子民的失敗在聖經中令人震驚。聖經在描述我們可怕的罪和神對罪的驚人審判方面極其生動。如果你有同情心，有時你會想嘔吐，因為你看到神對罪的判決是多麼可怕。因此，預期你對人類和神的看法會被震驚--但這是好的方面。



預期的困惑。有三個原因。



第一，神隱藏了許多我們想知道的事情。申命記29:29說：「隱秘的事屬於耶和華我們的神，惟有明顯的事是永遠屬於我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。」所以，有些事情你會想知道，但神說：「不。這是我的事，不是你的事。」



第二個原因是他啟示的東西常常很難理解。彼得在彼得後書3:16中直言不諱地說：「就如他在一切信中也都是講論這些事。信中有些難明白的，那些無學問、不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。」保羅的信中有些東西是難以理解的，我們不應該指望它們容易理解。所以，有時候我們會感到困惑。



第三個原因是基督給了教會教師。你有沒有想過這一點？在新約中，他不僅僅給了我們一本聖經，然後說：「現在我們不需要任何教師了，因為我們有了聖經，我們有了聖靈。所以，不需要人類教師在教會中。」他沒有這麼做。他說，每個教會都應該有長老。那些長老必須擅於教導（提摩太前書3:2），這意味著人們需要對他們在聖經中看到的東西進行解釋，教師的任務就是弄清楚並幫助別人。所以，除非你是那些教師之一，或者你是神，你會在聖經中遇到一些需要別人幫助才能理解的困惑事物。



因此，這三個原因的含義是：祈求啟示。做任何有助於學習的挖掘研究。把你能理解的事情放在一起，不能理解的事情放在一邊，稍後再處理，繼續前進。如果你在不理解的事情上陷入困境，你永遠無法完成當天的閱讀。



讀經的九大益處



前面我提到了負面因素，現在來說說積極的一面。我會很快地列出這九大益處。以下是你可以期待的。



1，你的信心將會加深和增強。因為《羅馬書》10:17說：「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」或者，可以說，你對神的盼望將會變得更加堅不可摧，因為《羅馬書》15:4說，整本聖經都是為了我們的盼望而寫的。



2，神會在你生命中進行深刻的解放工作。因為耶穌說：「你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由」（約翰福音8:32）。



3，在與撒旦的戰爭中，你會獲得新的力量，因為耶穌在曠野中也是用經文擊敗了撒旦。他引用經文對抗魔鬼，魔鬼無法抵擋。同樣地，魔鬼也無法在你面前站立，因為他是個騙子，是個欺騙者，他無法忍受真理。當你用真理充滿頭腦時，你會成為一個比你想像中更勇敢的戰士。



4，你的生命將會經歷深刻的成聖工作。因為《約翰福音》17:17說：「求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。」



5，你會成為一個更有愛心的人，對周圍的人更加關愛。因為保羅在《腓立比書》1:9中說，他祈禱我們的「愛心在知識和一切見識上多而又多。」他在《提摩太前書》1:5中說，他教導的目標--即聖經的目標--「就是愛，從清潔的心發出來。」所以，當你沉浸在整個聖經中時，你會發現自己對人的愛在增長。



6，盡管你現在已經被決定性地救贖，你將會通過聖經繼續得救。大多數人不會這樣想。《提摩太前書》4:16說：「你要謹慎自己和自己的教訓（即聖經），要在這些事上恆心，因為這樣行，既能救自己，又能救聽你的人。」聖經是神用來持續拯救我們的工具。



7，你會獲得喜樂--偉大的、不可動搖的喜樂，這是世界所不知的。因為耶穌說：「我將這些事告訴你們，是要叫我的喜樂存在你們心裡，並叫你們的喜樂可以滿足」（約翰福音15:11）。所以，讓你的思想和心靈深深扎根於整個聖經，你的喜樂將會變得不可摧毀。



9，你會遇見神--不僅僅是關於神的真理，而是真正遇見神。《撒母耳記上》3:21說：「耶和華又在示羅顯現，因為耶和華借著他的言語向撒母耳顯現。」他通過他的言語顯現自己，他確實這樣做。你可以期待遇見他。



9，最後，你會看見基督的榮耀。《哥林多後書》3:18說：「我們眾人既然敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」



我們如何知道這是通過聖經發生的呢？因為如果你順著保羅在《哥林多後書》3:18-4:6的思路，會看到他提到我們如何看見基督的榮耀。也就是說，我們在「基督榮耀福音的光輝」中看見了它（哥林多後書4:4）。而福音是基督的死和復活的事件及其意義的書面記述。（本文譯子約翰·派博牧師 渴慕神 事工網站）

