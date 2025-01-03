美墨邊境天主教領袖攜手應對移民挑戰：呼籲正義與尊嚴

面對唐納德·特朗普即將上任，並承諾在未來四年內大規模驅逐移民的威脅，美墨邊境的天主教領袖正積極準備應對可能的嚴厲移民政策，力求在困境中守護移民的尊嚴與信心。



近日，在聖安東尼奧舉行的一場社區活動中，當地總主教古斯塔沃·加西亞-希勒（Gustavo García-Siller）向數百名信眾發出呼籲，為移民伸張正義。在活動中，一位名叫希拉（Sheila）的移民訴說了她對特朗普新政的恐懼。加西亞-希勒摟著她，對現場的天主教徒和其他信仰人士問道：「我們能為她做什麼？」人群中有人喊出「正義」，還有人回應「平等」。



特朗普政府的移民政策可能使邊境地區的移民面臨嚴峻挑戰，而德州州長格雷格·阿博特（Greg Abbott）自2021年推行的「孤星行動」也加劇了移民危機，導致格蘭德河沿岸溺亡事件激增。邊境執法中的鐵絲網和漂浮障礙物更使移民生命受到威脅。在此背景下，加西亞-希勒與其他天主教領袖共同為移民提供策略性支持與屬靈安慰。



加西亞-希勒在活動後接受《宗教新聞服務》採訪時表示：「我們不能讓恐懼主導人心，否則會導致人們迷失自己，甚至傷害自己。」他勉勵移民不要放棄希望，並重申神的同在和神的愛。他說：「你們來到這裡，是因為懷著希望。現在不是讓人奪走你們希望的時候。無論反對聲音多麼響亮，你們依然是神所愛的，祂與你們同在。」



作為一位從墨西哥聖路易斯波托西移居美國的總主教，加西亞-希勒對德州近期推出的邊境政策直言批評，認為這些措施「無視人類尊嚴，將人看作物品般對待」。



為了保護移民，聖安東尼奧的信仰團體開始推行「會眾身份」（ Congregational ID），這一措施最早於特朗普第一屆政府時期在達拉斯推行，旨在減輕移民與當地警方互動時的恐懼，並鼓勵他們融入社區。在活動中，兩位天主教牧師吉米·德倫南（Jimmy Drennan）和馬利·阿包（Marlee Abao）呼籲當地執法部門協助認可會眾身份，幫助增進社區與警方之間的信任。這一提議得到了警察局和警長辦公室的積極回應。



此外，類似的身份計畫也在德州布朗斯維爾的邊境教區推行。許多已有其他合法身份的教友也選擇領取會眾身份，以表達對移民的支持。麥卡倫市聖胡安迭戈天主教堂的教友德爾菲娜·維拉瑞亞爾（Delfina Villarreal）表示：「這不僅是為移民，也是為所有人服務，旨在消除歧視，表現出我們對彼此的尊重與團結。」(資料來源：Religion News)

