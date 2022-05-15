尼日利亞武裝分子殺害8名基督徒及兒童

激進伊斯蘭武裝分子在尼日利亞博爾諾州（Borno state）發動襲擊，殺死至少8名基督徒，包括5歲以下兒童，打傷數人。



總部位於美國的國際基督教關懷組織（International Christian Concern）指，從照片顯示，兩名死者似乎是年幼的孩子，並排躺著，該組織代表會見一名 2 歲的槍傷倖存者，其母親在襲擊中喪生。



根據各種報導，襲擊者是伊斯蘭國西非省的伊斯蘭富拉尼牧民或武裝分子，襲擊者手持 AK-47 步槍，不分青紅皂白地開火時高喊「真主阿拉」，事發前一名社區成員收到情報可能有襲擊事件發生，已發出安全警報。他在襲擊開始前趕往社區，營救了15名兒童，將這些兒童藏在家中，超出了襲擊者的範圍。



該社區的一位領導人表示：「儘管有早期警告，我們還是告訴了政府官員，但他們保持沉默，允許富拉尼武裝分子殺死我們。政府對我所在地區的殺戮保持沉默，因為我們是基督徒，而不是富拉尼穆斯林。」



近年，疑似富拉尼激進分子對尼日利亞中部帶州農業社區的襲擊有所增加，據報導已導致數千人死亡。



尼日利亞的武裝分子正在通過飽受戰爭蹂躪的利比亞獲得武器。近年來，在該國東北地區，恐怖組織博科聖地和伊斯蘭國西非省已造成數千人死亡，數百萬人流離失所。



總部位於阿南布拉的公民自由與法治國際協會（Intersociety）估計，從 2009年7月至2021年7月，在極端主義暴力最為嚴重的尼日利亞北部，約有 1000 萬人被迫背井離鄉。



暴行包括屠殺、殺戮、肢解、酷刑、致殘、綁架、劫持人質、強姦、玷污女童、強迫婚姻、失踪、敲詐勒索、強行皈依、破壞房屋教堂和學習中心。



負責監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors） 公佈《2022全球守望名單》（World Watch List），尼日利亞排第7位；逼迫水平佔100%、教會生活佔86%、私人及家庭生活皆佔83%。

