大馬團體倡導商業誠信 探討企業責任

馬來西亞倡導商業誠信組織5月18日在八打靈再也舉辦會議，探討企業社會責任。



會議由商業誠信聯盟（Coalition for Business Integrity）及各工商會合辦，於5月18日八打靈再也夢想中心（Dream Centre）舉行，幫助私營部門全球化之下，解決時代供應鏈中的腐敗問題。



商業誠信聯盟主席Mark Chay稱，這是對 CBI 和 IDEAS 最近一項調查的回應，該調查顯示，由於供應鏈中的腐敗，該國的商品和服務成本如何上升，「大多數商業從業者，都沒有意識到賄賂和腐敗對公眾生計和國家形象的破壞性影響。」



Mark Chay 補充：「在全球化時代，世界各地的司法管轄區已經根據聯合國全球契約制定了解決跨境腐敗問題的立法。最近，隨著食品價格的不斷上漲，B40社區受到的打擊最為嚴重。因此，解決影響供應鏈的治理和完整性問題是解決通貨膨脹問題的關鍵。」



主要演講者之一譚華飛（Tam Wah Fiong），為企業家出身的牧師，其印刷業在該國蓬勃發展，現為Thumbprints Utd主席，堅信誠信經營。



Thumbprints 的送貨車仍然打著「零腐敗」口號，譚華飛的故事為人熟悉，儘管面臨著屈服於各種腐敗的壓力，但他還是成功地在印刷行業建立了強大的業務。



該次會議在八打靈再也夢想中心舉行，為期半天會議將通過分享成功案例，深入了解有關領域並激勵市場上的商業運營商。



商業誠信聯盟成立於2014年，為非牟利、非政治商業組織，致力在市場上倡導商業誠信和反腐污，以打造更美好的馬來西亞。

