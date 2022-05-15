未來教會領袖研討會 教新：流失嚴峻提升教牧領導

基督教協進會宣教與人才培訓委員會5月6日舉辦 「未來的教會領袖」網上研討會，梁美英牧師指其宗派信義會同工團隊面對中年化；循道衛理聯合教會會長林津強調，孕育領袖是建立教會整體文化；總幹事梁國全指教新開辦「應對時勢」計劃，幫助教牧同工提升領導、辨識能力。



信義會：同工團隊面對中年化



對於「未來」的解讀，道聲出版社社長梁美英牧師定義在時間與人、怎樣部署，她指教會未來領袖需要是好的帶領者，帶領人到上帝面前以至帶領者和跟隨者成長，縱使失敗並非挫敗，教會未來領袖也需有承擔。



近年退休潮和移民潮領導者數量減少，信義會今年2月底進行調查，採討教會同工人力資源狀況，該會有111位教牧，56歲以上（27%）、46至56歲（37%）、45歲以下（36%）。接棒方面，45歲及以下平均5年年資、46至56歲平均11年年資，有足夠時間做好承先啟後的工作。



教牧同工入職、轉職、離職、退休概況，轉職：2019年及2020年人數一樣（6位）、2021年（增至13位）；離職：2020年（8位）、2021年（增至12位）當中一半人移民；退休：2019年與2021年（5位）、2020年（1位）；信義會同工團隊面對中年化，平均年齡50歲、12年年資。



為此，信義會推行幾方面的工作，包括「一個教會理念」，不少堂會一個教牧，透過區長角色舉辦聯區活動、崇拜、退修、營會，加強團結合一；加強對教會歸屬感，舉辦課程認識體制傳統；栽培下一棒，透過教會更新運動舉辦的同行者教練計劃等。



梁美英指，未來將投入較多的堂社校福音工作，結合教育與社會服務傳揚福音，在同區的中小幼學校合作，舉行禮儀佈道。在升中、升小、節期舉辦祝福禮，牧者或監督為每個同學按手祝福，讓同學們經歷神在他們身上的作為和恩典，家長觀禮也起同樣作用，栽培小朋友作未來的領袖；另外在社區派防疫物資等。



循道衛理聯合教會：孕育領袖建立教會文化



循道衛理聯合教會會長林津牧師分享宗派的經驗，該教會於80、90年代出現接班人危機，很多堂會沒有堂主任，1998年開始「宣教幹事資助計劃」，鼓勵年青人進入堂會、學校、社會服務單位做前線宣教工作，然後讀神學成為牧職同工，現時該宗派教會有120位教牧，7至8成是會友，每間堂會都有堂主任和教牧同工，但在會友領袖層面效果不明顯。



該會2015年舉辦教會路向領袖諮詢會議，500位教牧同工、會友領袖、單位管理人員參與，幾乎所有堂會關注「孕育領袖範疇」，其後修訂法規，35歲以下青年可以出席重要的教會會議，視他們為未來的接班人。



林津總結多年經驗稱，孕育領袖不是一項事工或是一個計劃，而是整個教會文化的建立，讓未來的領袖有更多的機會參與。



教新普查：信徒流失嚴重



香港教會更新運動總幹事梁國全傳道分析2014年至2021年教新普查數據，截至2021年5月教會總數1,312間，中小型堂會佔八成，崇拜出席人數從2014年305,097人下降至2019年268,822人，2021年5月181,664人，另有網絡崇拜（109,047人），所以教牧與信徒流失情況嚴重，可能受疫情關係網上崇拜、社會運動等因素影響。



2019年教會普查顯示堂主任退休及接班人的情況，140間（11.3%）沒有堂主任，593間（45.5%）堂主任年齡在51至60歲，接班人來自內部栽培（88間）、外部招聘（7間），教牧退休潮與接班人是教會重要問題。



教新歷年來提供不同領袖培訓計劃，例如堂主任訓練、執事栽培、青少年牧者同行、跨代同行等，協助教會兩代人互相協調，上一代人未必了解年青人的想法，年青人也有對教會不滿的地方。近兩年開辦「應對時勢」計劃，幫助教牧同工提升領導、辨識能力。



梁國全指出，教新從培育、同行、結連進行，培育教牧同工質量兼容，鼓勵教牧同工與不同世代同行和結連。

