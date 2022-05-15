巴納調查：五成多牧師受壓考慮辭職

美國一項調查，牧師面對壓力、孤獨、政治分裂和其他擔憂，超過一半（56%）去年考慮退出全職事奉。



巴納集團2021年1月及2022年3月先後對413名和510名新教主任牧師進行在線調查，將兩年的調查相比，發現考慮辭職的牧師人數上升，從2021年29%增至今年3月42%。



考慮退出全職事奉原因計有：工作壓力巨大（56%）；感到孤獨和孤立（43%）；目前的政治分歧（38%）；對教會的未來不樂觀、工作對家庭的影響、對教會願景與教會成員想法有衝突（29%）、教會在不斷地衰落（24%）



沒有考慮辭職的牧師原因與工作有關：有責任留下來履行呼召（75%）；對自己的工作很滿意（73%）；其他原因是家庭和社區的大力支持、有能力和信心領導。



另外，今年3月調查牧師情緒的衡量，也反映出去年報告指受訪者「認真考慮」離開全職服事比例在穩步上升，因為牧者在新冠大流行病與自己的整體福祉有爭扎。在10位主流教會教者，近4位（38%）表示在10月份「認真考慮」離開全職事奉。



巴納副總裁喬·詹森（Joe Jensen）去年表示，越來越多牧師希望離開全職崗位，教會需警惕。



詹森說：「這個特定的統計數字，是我們所見過的最高，許多牧師在新冠大流行已現疲態。」



巴納在2016年和2017年與佩珀代因大學進行追蹤調查，在《牧師狀況》報告中指出牧者有職業倦怠和風險。



詹森表示，一般來說，牧師對諮詢和指導感到害羞，但他們需要明白，尋求幫助是可以的。在教會和社區需要有這樣的文化，牧師可以說：「你知道嗎？我需要幫助，我需要一些諮詢，我在情感上掙扎」



原因是很多牧師都不願意在領導層表現脆弱的一面，教會需要溝通，並給予牧師支持，例如對他們說「沒問題的，不好也沒關係」這類的話。

