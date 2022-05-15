建立孩子祈禱習慣6步驟

教養孩童使他走當行的道就是到老他也不偏離，育兒專家設計合適家庭的基督教教育，例如靈修筆記簿讓學童發揮想像力，藉遊戲認識天父。



作家伊迪·梅爾森（Edie Melson）在《Focus on the Family》建議6方法給小學生，首先，小學生喜歡模仿，父母建立一個模樣，當父母希望子女定時與上帝見面養成紀律習慣，就必須向孩子展示有規律的生活，例如起床後、睡覺前祈禱，孩子自然跟隨，之後可以跟孩子分享祈禱之後，有甚麼感受、最喜歡聖經哪些說話等。



父母買一本兒童聖經，適合他們的年齡閱讀或兒童靈修讀物，實體書或網上也有很多資源，有價值材料，與聖經內容相關就可以了。



找一個合適孩子的時間，建立規律與上帝見面，設計一個目標及怎樣實踐，父母為子女度身訂造的模式，有些孩子早睡早起、有些遲睡早起、有些早睡遲起、有些遲睡遲起，父母陪同他們適應孩子改變生活習慣。



購買筆記簿作靈修本，帶孩子去去選擇自己適合的，或者自己動手做一本更加有親切感，孩子更加珍惜，將上帝與他相處的時間、特別的體會寫下來，也成為日後的回憶。



為孩子配備藍圖，父母的期望未必是孩子的想了法，一齊商討他們希望如何每天與上帝相處，一起制定計劃，對於那些在晚上與上帝見面的人，用「GLAD」日記的方法是一個很好的起點：，



G：grateful 我很感激的事情



L： learn 我學到的東西



A：accomplished 我已經完成的事情



D：delighted 讓我高興的事



建立獎勵，幫助孩子設定目標，然後在達到目標時給予獎勵，雖然幫助小學時期的孩子養成定期與上帝在一起的習慣很重要，但學齡前兒童有這些需要。

