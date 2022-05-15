納米聖經上太空 希伯來童書《美麗世界》看地球

納米《聖經》是最小、最具創新性的聖經副本，以色列太空人於3月帶同納米聖經到國際太空站，並朗讀希伯來兒童讀物《美麗的世界》。



以色列理工學院（Technion）為了記念以色列博物館50周年創製出全球最小的納米聖經，以色列理工學院科學家通過聚焦離子束將120萬個聖經字母刻在鍍金的矽層（表面只有一粒糖大小），以色列太空人伊坦·斯蒂貝（Eytan Stibbe）與三位太空人共同參與為期十天的旅程， 屆時將帶同由博物館借出的納米聖經上太空。



斯蒂貝參與美國私人太空公司「公理太空公司」（Axiom Space）執行公理1號（Ax-1）的任務，是歷史上第一個完全私人的太空航程，3月底出發4月中返回地球。



以色列理工學院開發和生產的納米聖經，芯片上的古文字只能用10000倍放大的顯微鏡才能閱讀，該院主席烏里·西萬教授（Uri Sivan） 說：「聖經是猶太人最古老、最重要的文本，也是全世界最重要的文本之一，它是人類文化的基石，納米聖經進入太空將距離和時間、過去和未來、古代人類文化與現代技術聯繫起來。」



斯蒂貝表示：「帶到國際太空站的納米聖經象徵著突破性技術，與尊重我們作為人類的遺產之間的和諧，使用創新技術複製這本古老的文本，讓我們在銘記過去的同時懷著希望展望未來。當我漂浮在太空中時，我期待著有機會看到這一技術奇蹟。」



斯蒂貝也在為兒童設計的視頻中，一邊漂浮一邊大聲朗讀希伯來兒童讀物《美麗的世界》（Beautiful World），度過了因天氣惡劣逗留太空額外多一天的時間。



在國際太空站逗留期間，太空人嚴格按照規定的時間表進行活動，每天大約14小時包括科學研究。

