明光社談體罰 溫南聲：父子零距離管教得心應手

香港有調查指，近五成受訪兒童過去遭父母或照顧者施以體罰，明光社4月28日舉辦講座，該社顧問梁林天慧表示體罰發洩情緒父母宜管理自己情緒；維護家庭基金總幹事溫南聲稱，父子心靈零距離管教便得心應手。



體罰發洩情緒 父母管理自己情緒



資深社工、明光社顧問梁林天慧表示，體罰孩子來自三種原因，「家長發洩情緒」：疫情下孩子長時間在家，母親照顧、父親工作的壓力令怒氣上升，家長宜留意怒氣上升時的生理徵兆，建議深呼吸、心中數十下、洗面離開現場、請小朋友安靜、找配偶或其他成年人支援等。



「習慣性管教方法」：父母沿用上一代對自己的管教方法，或維持自身尊嚴，與孩子硬拼求取勝，短暫的勝出傷害親子關係，甚至帶來孩子的創傷，誤導他恃強凌弱或以暴易暴，聖經告訴我們不要惹兒女的氣叫他灰心喪志。



「語言暴力的影響」：這與體罰相差不遠令到孩子反叛或沮喪，繼而傷害他們的自信心。因此跟孩子講道理非用粗暴的語言壓制對方。



建立親子感情 從強化家庭生活開始



梁林天慧提出多項建議，例如「為孩子和家人設立安靜閣」：在家中建立有商有量的生活氣氛，管教孩子後盡快與他恢復對話聆聽他們的心聲，也藉此探討自己是否誤會孩子。



「強化親子感情」：可以多鼓勵、勸勉、身教，避免逃避處理彼此的衝突，放棄管教責任推給配偶，聖經說生氣卻不犯罪不可含怒到日落。



「強化家庭生活」：預設計生活日程表為學齡兒童作息安排、使用社區資源如溫習室圖書館、課餘託管服務、認識自己如情緒對孩子對自己的影響、跟孩子們一起成長，還有夫婦之間有商有量，在管教孩子方面尋找實際操作達成共識，從孩子年少時已經開始支援。



「家庭氣氛開放」：節日舉行慶祝活動，夫婦平時心情輕鬆營造歡樂氣氛，避免在孩子面前吵架等。



父親須知：管理自己情緒表達愛



維護家庭基金總幹事溫南聲談到體罰，男士情緒影響掌控管教的效果很大因素，縱觀世界不是每個國家都禁止體罰，民主自由的國家亦未必禁止體罰，在香港和中國內地學校禁止體罰，隨著時代改變大家意識到體罰不是好事，父親缺席影響青春期的孩子。



他分享學者研究男士作為爸爸的獨特、優點和弱點，鼓勵爸爸管教前努力做好的三件事：1. 開口表達愛和期望；2. 管理自己的情緒；3. 讓孩子喜歡親近自己。



「開口表達愛和期望」：男士慣於開口指點，例如「不准咁夜都唔瞓覺」、「再叫來叫去我就收起你的玩具」，宜以言行準確表達期望，讓子女知道被愛是很重要。



「管理自己的情緒」：憤怒情緒冰山下藏著憂慮、錯失、不安、內疚、失望、自我防衛，因此為了孩子好，照顧自己身心靈。



「讓孩子喜歡親近自己」：培養共同興趣、專心陪伴孩子玩樂、回應子女的情緒、在意聆聽他們的內心、跟孩子一起鍛鍊體能、孕育強健的靈性、與孩子獨處等。



溫南聲總結，管教有效得心應手的先決條件，讓子女知道自己被愛；成功管控情緒，是父親成熟的表現，一個稱職父親應有的條件；讓子女喜歡自己，父親的心轉向兒女也引導兒女的心轉向父親，父子心靈零距離管教就得心應手。

