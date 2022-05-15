「特殊啟示」怎分辨？ 王一平牧師：屬於個別領受

基督徒怎樣聽到神的聲音？亞洲歸主協會榮譽會長王一平牧師在個人網上節目《一言道破》提出五引證察驗是否神的聲音；6原則確實神的心意，如切慕親近神、安靜忍耐、平安引證等，便知道這是否神的聲音。



王一平指出，怎樣聽到神的聲音在於神不再說話，還是人聽不到神的說話？約翰福音1章1節:「太初有道，道與神同在，道就是神。」神的道住在我們中間，讓我們明白神的真理成為聖經，所以人人都領受到神的啟示；另一類聲音就是「特殊啟示」（Rhema）屬於個別領受。



他引用《When God Speaks》一書，指出從5方面知道是否神的聲音：



1. 「切慕親近神」，詩篇42篇1至節說詩人大衛的心切慕神如鹿切慕溪水；



2. 「心存傳主道」，當用各樣的智慧把基督的道理豐豐富富存在心裡；



3. 「安靜忍耐」，主耶和華說：你們得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩；



4. 「敬畏領受神話語的心」，神的話都是活潑大有功效，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中的思念和主意都能辨明；



5. 「察驗順服」，順服神以致自己的力不會消滅聖靈的感動，因為神的話是我們腳前的燈路上的光。



怎樣確實是神的心意？王一平提出6項原則：



1. 「是否合乎聖經」，例如所求所想的不可貪婪，這是聖經一貫的教導；



2. 「更像基督」，所作的決定是否更像基督；



3. 「眾人以為美」，在神的家中所作的決定並非單憑個人意願,需要眾人都認為是美的事，在眾人當中才得到印證和保障；



4. 「是真的我嗎」，神給我們的是吻合我們的恩賜、性格、異象，配合我們在神當中的設計；



5. 「平安的引證」，當我們聽見神的聲音照著去行的時候，內心會有很大的平安，我們所行的不偏左不偏右，因為神告訴我們行在正路；



6.「 事實證明」，透過事實告訴我們，要是神的聲音永不落空，神的話語不會徒然而反。

