國際監獄團契（Prison Fellowship International）舉辦「兒童之​​旅」，為在囚人士子女提供醫療保健。



國際監獄團契臉書發佈消息，囚犯的子女難以獲得基本和必要的醫療保健，為此提供一項基本服務，舉辦「兒童之​​旅」讓參加計劃的兒童定期接受健康檢查。



健康檢查包括進行適合年齡的體檢，例如記錄孩子的身高及體重，檢查他們的視力、血壓、聽力，以及為其他觀察到的醫療需求進行醫療轉診。



在健康檢查期間，兒童還特地對他們所在地區常見的醫療問題接受針對性的健康干預。位於西部非洲的多哥共和國，許多兒童的腸胃系統受到寄生蟲的影響，可能導致營養不良，同時引起不適和疾病。由於這個問題的普遍性，參加多哥兒童之旅的兒童接受了驅蟲治療，作為他們有針對性的健康干預的一部分。



另一個國際監獄團契贊助的計劃是服侍柬埔寨在囚人士的兒童，該計劃確保註冊的兒童能夠獲得必要的供應，以幫助他們成長和過著健康的生活。



在柬埔寨最近的分發活動中，國際監獄團契為參加該計劃的兒童提供了補充食品，以及新的背包和學習用品。這些努力最大限度地減少了貧困的影響，並為孩子們提供了他們在學校裡盡力而為，並為更光明的未來而努力所需的工具。

