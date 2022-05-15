韓國掀起「與耶穌同行」運動 全球逾2萬教會加入

韓國教會近年掀起一場屬靈運動「與耶穌同行」（Ｗith Jesus Movement），透過寫耶穌同行日記學習跟隨耶穌，在小組禱告及交流屬靈體會，展開與神親密關係之旅，現時全球100多個國家約27,000間教會加入。



始創人洪精浩牧師、玄聖民長老在與耶穌同行教會聯盟分享，那些年出席好牧人教會孕育出這異象。



與耶穌同行運動 教會恢復生命力



洪精浩表示，1988年首爾舉行第一次奧運會，當時正在讀初三，從那時到現在一直參加好牧人教會已有34年。他在30年歲的時候工作遇到很大困難，悔改決志向上帝說：「從今以後一定要更好的服事教會。」



那個時候教會發生紛爭，有人開始離開教會，由於禮拜堂建築還未完工，也有人傳出謠言教會將要倒閉了，3,000多人的信徒因著教會問題剩下500多人，因著建築導致負債達100多億韓幣，他擔心教會從此就結束。



玄聖民指出，他也是在1988年讀初三的時候跟父母一起到好牧人教會，前任牧師一直教導他們聖徒沒有聽到真正的福音信息，如何才能夠在世上取得成功呢？他們有一個意識在這世上成功必須要忠於教會。



2003年劉基成牧師接任好牧人教會，打破了他對信仰的錯誤觀念打好福音基礎，劉牧師一直在講耶穌是誰？福音是甚麼？信徒生活應當怎樣行？教會開始起了變化，每星期都有新來賓，非因為了人數增加而是教會恢復了生命力。



耶穌同行日記 27,000間教會加入



2009年耶穌同行運動開始，並且推展寫「耶穌同行日記」計劃，玄聖民覺得仰望主是一件非常艱難的事情，但與耶穌同行是信徒基本信仰的生活，信徒透過耶穌同行日記檢驗、省察和操練自己的信仰生活，大家有了很大的屬靈成長。



洪精浩認同以福音為中心的信仰基礎，耶穌同行訓練使信仰變得更加成熟，以前在教會學到的是內向型信仰，不知道如何在生活實踐出來，透過耶穌同行訓練學到了。



信徒寫「耶穌同行日記」重點不是追求，是學習跟隨耶穌與祂同行，並且在小組彼此分享日記、一起禱告及交流屬靈體會，展開與神親密關係之旅。



劉基成牧師接任教會後，從500人增長到10,000多人，現時「耶穌同行日記 apps 」擁有15萬會員、全球100多個國家約27,000間教會加入，耶穌同行運動不僅在韓國，在海外也受到廣泛關注。

