76個支持生命團體聯署 反對墮胎婦女定刑罪

美國反墮胎組織向州立法者發布聯署信,譴責將墮胎的孕婦定為刑事犯罪,敦促立法者對這些女性「以愛和同情的態度行事」。



聯署信由州、國家和國際層面的 76 個反墮胎組織的領導人簽署,包括國家生命權(National Right to Life)、美國天主教主教會議(U.S. Conference of Catholic Bishops)、生命遊行(March for Life) 、倫理與美南浸信會宗教自由委員會(Ethics and Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention)等,共76個團體。



該信在美國最高法院考慮可能導致「羅訴韋德案」 (Roe v. Wade),以及路易斯安那州立法者辯論一項有爭議的法案時發佈,法案將允許對墮胎的婦女提出謀殺指控。面對反墮胎組織強烈反對,該法案的發起人周四(5月12日)晚上撤消其從考慮。



信中指出:「考慮墮胎的孕婦是『冷酷行業的受害者』,作為國家和州的反墮胎組織,代表全國數以千萬計的反墮胎男女和兒童,明確地說,任何試圖將女性定為犯罪或懲罰女性的措施都不是反墮胎的努力。」



信中續指:「如果最高法院確實推翻了羅訴韋德案,他們將尊重憲法明確的權力劃分,將墮胎政策的制定權交還給當選的州和聯邦立法者,這將是各州制定經得起時間考驗持久政策的絕佳機會。不過在抓住這個機會時,我們必須為保護未出生嬰兒而制定的法律,不會傷害他們的母親。」



該聯盟在信中表明,立法者必須對「易受傷害的墮胎婦女」採取「愛與同情」的行動。



聯盟自稱是美國生活的主要倡導者,來自非常不同的背景和觀點,但為此事件團結一致,保護未出生的孩子和美國婦女免受墮胎行業的貪婪。幾十年來許多人一直在這場鬥爭中將自己的生命奉獻給這項事。



「我們比任何人都更了解懲罰那些冷酷無情,且不顧人類生命尊嚴的墮胎提供者的願望,但將墮胎的女性變成罪犯不是辦法。」聯盟重申。