76個支持生命團體聯署 反對墮胎婦女定刑罪

美國反墮胎組織向州立法者發布聯署信，譴責將墮胎的孕婦定為刑事犯罪，敦促立法者對這些女性「以愛和同情的態度行事」。



聯署信由州、國家和國際層面的 76 個反墮胎組織的領導人簽署，包括國家生命權（National Right to Life）、美國天主教主教會議（U.S. Conference of Catholic Bishops）、生命遊行（March for Life） 、倫理與美南浸信會宗教自由委員會（Ethics and Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention）等，共76個團體。



該信在美國最高法院考慮可能導致「羅訴韋德案」 （Roe v. Wade），以及路易斯安那州立法者辯論一項有爭議的法案時發佈，法案將允許對墮胎的婦女提出謀殺指控。面對反墮胎組織強烈反對，該法案的發起人周四（5月12日）晚上撤消其從考慮。



信中指出：「考慮墮胎的孕婦是『冷酷行業的受害者』，作為國家和州的反墮胎組織，代表全國數以千萬計的反墮胎男女和兒童，明確地說，任何試圖將女性定為犯罪或懲罰女性的措施都不是反墮胎的努力。」



信中續指：「如果最高法院確實推翻了羅訴韋德案，他們將尊重憲法明確的權力劃分，將墮胎政策的制定權交還給當選的州和聯邦立法者，這將是各州制定經得起時間考驗持久政策的絕佳機會。不過在抓住這個機會時，我們必須為保護未出生嬰兒而制定的法律，不會傷害他們的母親。」



該聯盟在信中表明，立法者必須對「易受傷害的墮胎婦女」採取「愛與同情」的行動。



聯盟自稱是美國生活的主要倡導者，來自非常不同的背景和觀點，但為此事件團結一致，保護未出生的孩子和美國婦女免受墮胎行業的貪婪。幾十年來許多人一直在這場鬥爭中將自己的生命奉獻給這項事。



「我們比任何人都更了解懲罰那些冷酷無情，且不顧人類生命尊嚴的墮胎提供者的願望，但將墮胎的女性變成罪犯不是辦法。」聯盟重申。

