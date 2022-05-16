日男用麥當勞包裝紙復刻《最後的晚餐》：好味道！

日男利用麥當勞包裝紙，花了一個月拼出《最後的晚餐》，將文藝復興時期達文西的聖畫復刻，重現在21世紀，視覺與味道共存。



該名男子本身是日本網路作家，名叫たかや（中譯：高屋），以Twitter用戶@tky888tky發文，指日本麥當勞於今年3月宣布漲價引起不少人反對，而他經常以進食快餐充飢，5年內最少吃了超過500個漢堡，加上過去曾經在麥當勞工作，對麥當勞留下不少回憶。



此時，他突然靈機一觸，趕著麥當勞漲價之前，亦是傳出消息隔天參加藝術大學畢業展時，想出可以將加價前的「最後晚餐」做成名畫《最後的晚餐》，以表達對麥當勞的一份感謝之情，自己也在麥當勞吃了一頓舊價「最後的晚餐」。



高屋進行該創舉可說是「賣命」，為了搜集足夠的包裝紙吃了42個漢堡、及6份鬆餅、薯條，一共攝取了1萬8,869卡路里的熱量。



至於製作過程也有條有理，首先將所有顏色的包裝紙，以酒精及中性清潔劑將各口味的漢堡包裝紙反覆去除油污以及味道，盡量將包裝紙恢復到使用前的乾淨模樣。



然後曬乾2天將包裝紙放入有蘇打粉及報紙的塑膠袋內靜置5天除味，去除包裝紙背後的薄層膠膜之後，利用「撕紙畫」的方式創作。在製作時還刻意選擇有牛、雞、蝦、芝士等圖案字樣慢慢做出人物輪廓，以及衣服紋理，最後加入一些小巧思，例如耶穌面前的食物換成巨無霸、人物與背景可以看到包裝紙上的各種圖案、字樣，添加視覺趣味，讓人的大腦釋出味道感。



完成創舉後，高屋在Twitter貼文及曬圖，吸引17萬人按讚、2.6萬則轉推，網民紛紛留言大讚：「太棒了、天才、多才多藝！」、「產品名稱看起來很時尚」，更有自稱天主教徒網民打趣說：「我們的主耶穌基督是多麼辛辣的牛肉漢堡啊！」

