加州華人教堂遭槍手闖入 1死4重傷

美國南加州日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日下午發生槍擊，造成1死5傷，傷者多為亞裔人，最年長受害者為92歲。



槍擊案發生在加州洛杉磯東南方城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日下午1時26分，6人中槍1人當場死亡，另外4人重傷、1人輕傷。



該宗槍擊案是繼紐約州水牛城大規模槍擊事件後不到一天發生，槍擊事件似乎成為新常態。橘郡警長辦公室（Orange County Sheriff's Department）發言人布朗（Carrie Braun）表示，教堂內約有30名信徒，多數為台裔人，正為一位前牧師舉行歡送會，他將返台，未清楚該名牧師是否在槍擊中受傷。槍手闖進教堂向教堂信徒開槍。



《洛杉磯時報》 消息指，警方已逮捕疑犯，並且找回疑犯使用的武器。疑犯為一名來自拉斯維加斯的68歲亞裔男子，在教堂開槍後被會眾制伏。



警方稱，傷者已被送往地區醫院，教區居民迅速採取行動逮捕嫌疑人，並將他綁起來，直到警察趕到，這是一種「非凡的英雄主義和英勇行為」。當局沒有說明槍擊事件是否會作為仇恨犯罪進行調查，也沒有說明嫌疑人的動機是甚麼。



拉古納伍茲臨時鎮長康內絲（Cynthia Conners）表示，她亦有參教堂的主日崇拜，台灣會眾與教堂共享空間，她當天約在中午左右離開，台灣會眾通常會待晚一點，約在午後離開，而槍擊案發生在下午1時許。

