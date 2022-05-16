史丹利牧師電視佈道 神應許禱告兩條件：順服和信心

上帝是否應許人的祈求，會否附帶條件？美國著名牧者查理‧史丹利（Charles Stanley）在一次電視佈道引導信徒思考「如何確定上帝信守祂的應許」。



亞特蘭大第一浸信會主任牧師查理‧史丹利（Charles Stanley）在電視佈道中指出，整個基督徒的生活都建立在應許之上，包括永生和復活的應許。這些承諾要么是無條件的，要么是有條件的。無論情況如何，上帝都會實現某些應許。其祂時候，只有我們滿足某些條件，祂才會做某事。



史丹利牧師解釋了為甚麼我們知道上帝會信守諾言，因為祂是真實的、信實的、不變的和慈愛的。此外，我們可以相信祂有能力信守這些應許，因為我們的主是：無所不知、無所不在、無所不能。



無所不知：上帝知道我們需要做出的每一個決定。祂知道之前發生了甚麼，之後發生了甚麼。祂對我們的應許是基於完全的知識，所以祂不會犯錯誤。



無所不在：無論我們生活中發生甚麼，上帝總是與我們同在。祂承諾永遠不會離開或拋棄我們。



無所不能：El Shaddai是上帝的希伯來語名字，意思是「全能的上帝」，無論我們是否了解祂在做甚麼，祂總是在掌控之中，沒有甚麼對祂來說太難了。



史丹利牧師指出，有條件的應許可能無法實現，唯一原因是我們的要求不符合上帝的旨意，或者罪已成為阻礙。對於這些應許，神只要求我們做兩件事：順服和信心。如果我們跟隨主並相信祂會遵守祂的諾言，我們就會經歷祂應許的巨大祝福。

