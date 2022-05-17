加州台長老會兇案 槍手被制伏全程曝光

轟動加州台長老教會槍擊案細節逐漸曝光，講道牧師張宣信在代禱信透露與槍手僅有10步之遙，從講台衝下來用椅子砸向槍手，惜驚覺好友已中槍身亡……。



位於橘郡拉古納伍茲鎮（Laguna Woods）的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）5月15日下午約1時發生槍擊案，槍手為來自拉斯維加斯的68歲亞裔男子，疑針對在美國的台灣人，闖進正開歡迎會的教堂無間地亂槍掃射，造成1死5傷其中4人重傷，一名姓鄭醫師企圖制服疑兇身中三槍死亡，受害者均為當地的台灣人。



案發後，制服疑兇之一的張宣信牧師發代禱信回台北中會南門教會報平安，信中遂揭開許多細節。



據張宣信稱，他回到該教會負責主日講道，下午會友為他設宴歡迎，分組拍照之際忽然間槍聲震耳欲聾，兇手連發可能有十發以上的子彈，初時以為有人用玩具槍開玩笑。



張宣信續指，其後發覺不對勁，當時跟槍手距離10至15步距離，趁著對方好像換彈匣或是用另一手槍的時候，從講台衝下來隨手拿起一張椅子向槍手砸過去，槍手跌在地上手槍脫落，張牧師隨即壓著他的手，其他信徒前來幫忙用電線捆住他的腳，有些人急電911。



此時張宣信驚覺鄭醫師（John Cheng）身中三槍已經不動，十分鐘後警方才來到，他們其中37人被當作目擊證人留下來，被帶到日內瓦長老會教堂落口供。



目前5位傷者無大礙已經回家，一位已經接受手術出院，張宣信表示為了年輕的鄭醫師心裡很痛，與他的媽媽和家庭都是相熟的，鄭醫師家庭因為語言關係不在該教會聚會，幾個月前他的父親才安息主懷，當日鄭醫師帶母親來聚會卻發生不幸事件，鄭醫師有一對讀初中的兒女，呼籲全體會友特別為這家庭、其他受傷的人禱告。



爾灣台灣基督長老教會是南加州會眾最多的教會之一，事發當日張宣信牧師從台灣前往美國由他所創立的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）探視，暫到爾灣台灣基督長老教會講道；張宣信牧師2020年8月就任台北中會南門教會主任牧師。

