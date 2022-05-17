「世界禱告大會2022」全球舉行 東亞時段今天展開

為期三天的「世界禱告大會2022」（World Prayer Assembly 2022）及東亞時段於今日（5月17日）舉行，大會呼籲全球信徒在上帝面前謙卑認罪，迎接幻變的時局與疫情。



大會在宣傳視頻促請全球信徒，不分宗派迎接聖靈復興之火，在上帝面前自己認罪邁向幻化多變的世界。



影片指出，現今世界進入前所未有的變化，新冠病毒出現、烏克蘭戰爭威脅全世界，人類需要走在一起，祈求上帝憐憫與平安臨到地上。2012年世界禱告大會之後興起許多祈禱院，神感動無數年輕人迎接新世代，他們如年幼的鷹一樣釋放出來，有來自印尼、馬來西亞、中東的牧者呼籲大家連繫多代的領袖一齊參加。



主辦單位呼籲眾聖徒齊集見證上帝，為榮耀的神齊參這盛會，哈巴谷書2章14節說：「認識耶和華榮耀的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。」我們距離全球的復興越來越近，是上帝復興全球的時候，祂將以祈禱的浪潮鼓勵不同背景、宗派、跨世代聚集在這個慶典。上帝開始工作，人回應；人祈禱，上帝就動工，世人的心靈則改變。



世界禱告大會2022於5月17日至19日在印尼雅加達舉行，與會者來自印尼、加勒比海、北美、歐洲、德國、東南亞。東亞時段於5月17日上午11時30分至1時，中國、香港等地華人在線參加，三天聚會在全球不同時區進行。

