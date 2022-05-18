日本遠東廣播「疫境心理健康」系列 精神科醫生籲習獨處

新冠大流行持續兩年多，不少人情緒受困，日本遠東廣播4月開始推出特備節目「新冠疫情時代的心理健康」系列，兒科及精神科醫生在接受訪問時直言，自己也出現抑鬱情緒，人與人之間的關係變得很疏離，鼓勵大家跟隨耶穌基督40天曠野之旅，學習與上帝獨處。



石川憲彦醫生在節目中指出，新冠疫情令人與人建立關係變得困難，但也啟發人反思與人建立關係目的是甚麼？內容是甚麼？追求是甚麼？在過往的日子人與人的關係遺留了很多東西。他自言，明白到這點也從抑鬱中醒悟過來，作為醫生逐漸明白並且將人與人關係提升至人與上帝的關係，因為主耶穌說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。」（馬太福音9:12）



耶穌出來傳道以先在曠野40天，孤單卻與上帝建立緊密關係，這就是耶穌基督展開福音之旅的開始。當人與人的關係被隔絕，我們就會思想耶穌說「誰是你的父母？誰是你的兄弟姊妹」的真正意思。



所謂「精神障礙」（mental disorder），石川憲彦提出獨特的見解，每一個時代都不能脫離精神障礙，而且周而復始地發生，因人放棄了上帝賜給的福分，轉向求取人的便利，把握容易攫取的東西，當失去一切時候就陷入精神障礙。



從精神病學的角度看，病患者要尋回自尊，即時尊重，在新冠疫情之前尊重好像俯拾即是，大家都從外面世界去尋找這種價值，但是主耶穌藉著新冠疫情促人再思，人在世界所追尋、別人給予的尊重，是否可靠、是否以此來評價自己、是否應當在上帝面前悔罪。



耶穌對他們說：「你們若瞎了眼，就沒有罪了；但如今你們說『我們能看見』，所以你們的罪還在。」（約翰福音9:41）

