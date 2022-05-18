撒馬利亞救援會公佈：28名烏克蘭難民安全抵達加拿大

烏俄戰爭近3個月，葛福臨牧師創辦的撒馬利亞救援會（Samaritan's Purse）公佈，協助了28名烏克蘭難民撤離，由波蘭傳送到加拿大安大略省多倫多。



葛福臨牧師在推特發佈消息：「每星期都有運送數以噸計的物資到烏克蘭，今次卻有新任務，我們使用DC-8 飛機將28名烏克蘭難民從波蘭轉飛去加拿大，每一個人都有親戚和所愛的人同往。」這是人道救援「God’s mercy flight」的一部分。



他在一份聲明說：「難民中有各年齡的孩子、祖母、母親，其中一個已經懷孕8個月，上帝保佑他們，這些人經歷了這麼多，不得不拋下一切，除了他們能帶走的東西。我們需要繼續為烏克蘭人民祈禱，並盡我們所能幫助他們。」



該名懷孕8個月的母親娜塔莉亞（Natalia）受訪時表多謝撒馬利亞救援會：「我們不知道該做甚麼，也不知道我們可以去哪裡。」



她表示，飛往加拿大的航班給了她一個奇蹟，「現在，我的孩子將在一個安全的國家出生，我們這群人都處於類似的情況，架飛機上的每個人都祈禱希望有新的開始和生活。」



撒馬利亞救援會回應指，提供幫助是上帝向他們展示愛，這是上帝的仁慈飛行。



另一位難民瑪麗娜（Marina）不得不離開她和丈夫米莎一起經營的四家商店。她回憶道：「我們的生意很愉快，當孩子們選擇將新玩具帶回家時，沒有甚麼比看到孩子們臉上的喜悅更好了。」可是戰亂令這家人的幸福生活發生了翻天覆地的變化。



據撒馬利亞救援會統計，現時進行了13次空運任務，運送了330多噸救援物資，包括緊急野戰醫院；另有一支由醫生和護士組成的團隊，在烏克蘭各地經營多家醫療機構，到目前為止已經治療了8,700 多名患者。

