衛理教會上世紀收三K黨捐款 今交付回饋社區

新奧爾良的阿爾及爾聯合衛理公會（Algiers United Methodist Church）自揭，上世紀20年代曾收到三K黨的小額捐款，現將款項捐出支持種族平等。



阿爾及爾教會表示，教會得悉事件後，決定在12個月內向幫助少數群體社區和推進反種族主義工作的各種團體捐贈1675美元。



教會歷史學家撒拉（Sarah A. Waits）指，這筆款項按通貨膨脹調整，相當於1922年的100美元，第一個受益組織是「家庭和社區互動」組織（About Family and Community Engagement)。



教會歷史學家撒拉繼續指，三K黨在上世紀20年代勢力非常龐大，捐款給團體可說是常態，「在全國範圍內，三K黨組織正在舉辦公開遊行，支持地方和全州選舉中的政治候選人，並在全國範圍內組織了一場恐怖統治。」三K黨透過金錢控制黑人社區、騷擾殘害和謀殺猶太人、天主教徒、拉丁裔社區和參與女權運動的婦女。



捐款計劃意義在於承認每個人按著上帝形象創造，向公眾宣告阿爾及爾教會追求上帝賦予的自由，拒絕一切邪惡、不公義的壓迫，實踐上帝的吩咐，在21世紀時空向上世紀受壓迫的人，在意義上討回公道。

