哥倫比亞13歲女孩加入幫派冀脫貧

哥倫比亞13歲少女為了擺脫貧窮加入武裝團體，非法採礦、綁架、敲詐、勒索，父母發覺急送去兒童中心，女兒被救回並歸信基督，3年後現身說法……。



伊萊斯（Ines）來自哥倫比亞南部瓜維亞雷區農村（Guaviare district），13歲離家出走希望擺脫貧困生活，被武裝分子利誘加入部隊拿起槍支，以為從此過著美好生活。



瓜維亞雷區犯罪武裝集團指派她參加非法採礦、綁架、敲詐勒索，武裝集團用財富、摩托車、美食引誘孩子，自1990年以內招募了20,000名兒童，男孩提供手機、金錢、漂亮衣物，女孩承諾給她們美好生活。



伊萊斯父母發覺後，雖然為時已晚仍然冒著生命危險把她搶救出來，送到400公里以外監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors） 的兒童中心，在那裡工作人員給他們職業生涯訓練，矯正錯誤的行為，跟他們讀聖經談論上帝的愛，並且想辦法幫助他們脫離犯罪生活和武裝集團的控制。



今天伊萊斯已經16歲，成為基督徒，她表示在兒童中心有超過300名兒童一起生活，讀書去到高中，參加校外生活，學習職業技能訓練譬如烹飪、美容、剪髮、音樂，讓他們茁壯成長，今天伊萊斯的精神和生活起了變化，已經不一樣了。



有些教會領袖為了保護兒童受到武裝集團的威脅、騷擾，甚至生命受到危險，為了阻止青少年加入幫派，保護他們免受虐待和恐嚇。



根據「敞開的門」（Open Doors） 公佈《2022全球守望名單》（World Watch List），哥倫比亞排30位，成為基督徒面臨最極端50國家之一，哥倫比亞超過95%人口是基督徒，但迫害的程度處於高位，受到武裝分子、犯罪集團的威脅。

