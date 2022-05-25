英國A-level宗教科考生10年增50%

英國學生在會考課程GCSE普通教育高級程度證書（A-level）報讀宗教研究（Religious Studies）人數自2003年增加50%。



研究人員發現，在過去十年學生在GCSE的宗教研究水平和興趣也增加近三分一，高於學校入學平均成績8分。



該項調查由英格蘭和威爾士宗教教育委員會（REC）、全國宗教教育教師協會（NATRE）、RE Today Services聯合進行，報告來自英國教育標準局（Ofsted）主題報告、公共調查、學校勞動力數據、採訪教師和學生等。



數據審查由全國宗教教育教師協會（NATRE）研究官黛博拉·韋斯頓（Deborah Weston） 領導，她說：「隨著學習該科目的學生人數創歷史新高政府忽視宗教教育，學校並將該科目邊緣化，尤其是在學院真是令人遺憾。



韋斯頓續指，在英女皇演講中承諾幫助每個孩子發揮他們的能，無論他們住在哪裡，有關數據反映宗教教育就是能夠培育孩子發揮潛能，既達到學術要求，透過這拜目年輕人看到多元化的信仰，拓闊21世紀的世界觀。



她呼籲政府制訂一項全國計劃保障該學科在學校未來的發展，認為國家資助之下對所有學院的資源分配很重要，否則只會剝削下一代的學生接觸這重要的科目。



高質量的宗教和世界觀教育必須成為英國教育的一部分，幫助年輕人在學校、社會、工作領域發揮潛能。



下議院彼得·博頓利爵士（Sir Peter Bottomley）在3月的圓桌會議發出類似的話，認為數據顯示，太多年輕人在宗教教育方面沒有得到公平的對待，忽視這門學科在學校課程中留下巨大漏洞，因為宗教教育幫助年輕人建立道德，影響英國人民生活倫理。

