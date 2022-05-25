威克理夫推《色彩世界填色冊》 認識多民族語言聖經

威克理夫聖經翻譯會推出《威克理夫的色彩世界》填色冊，內有多種民族語言的聖經經文，使用之時安靜心靈和默想神的話語。



威克理夫聖經翻譯會在網頁介紹《威克理夫的色彩世界》填色冊時表示，神的話語將我們從灰暗的人生改變為充滿色彩的生命，該會致力為少數民族翻譯聖經，要將神的話語帶給他們，讓他們的生命得着轉化，使他們的人生從灰暗變為充滿色彩。



《威克理夫的色彩世界》填色冊包含填色圖案、中文（和合本）和多種民族語言的聖經經文，透過使用畫冊填色，安靜心靈和默想神的話語；另因地區敏感，部分語言名稱為化名。



此外，威克理夫聖經翻譯會製作短片介紹「聖經未及之民」，讓人認識當中的五層含義。



第一類：完全沒有母語聖經，這是最狹窄也最易理解的層次，就是聖經仍未翻譯成某個特定族群的語言。



第二類：有部分母語聖經，歸入這類的可能已經有新約聖經或部分書卷，例如馬可福音、路得記、約拿書、創世記等，卻未有整本聖經。



第三類：有母語聖經，但沒有閱讀能力，即是文盲，這可能是第三世界國家農村的婦女，也可能是大城市的老一輩人，例如家中年邁的祖母，沒有讀過書，即使有大字版聖經也無法從文字裏明白神的救恩。



第四類：有母語聖經但翻譯質素欠佳，例如東南亞地區有少數民族已經有母語聖經，但是許多年前完成的，現代人沒法看得明白 ，即使該群族已經有母語聖經仍未能夠真正接觸聖經。翻譯質素欠佳可能製作時缺乏本地人參、錯誤選用文字系統令本地人無法接受。



第五類：有母語聖經但沒有人讀，我們可能是這群體，有聖經但可能不肯讀成為聖經未讀之民。



據該會指出，現時全球有7000多種語言，超過2000種語言很可能需要某種形式的譯經工作展開，其中包括超過200種手語。

