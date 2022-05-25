全球首部手語福音電影 招募「無聲」演員

全球首部手語耶穌福音電影將於2024年面世，7千萬聽障人士透過手語觀看耶穌事蹟認識福音，主辦機構Deaf Missions現正招募手語演員。



聽障福音宣教機構「Deaf Missions」與「Jesus Film Project」合作，以眾籌方式籌募480萬美元經費，製作該部電影，為7千萬使用美國手語人士帶來喜訊，用聽障者的母語分享福音，主辦單位現招募美國手語(American Sign Language)男女演員參與演出。



聽障翻譯員見證手語的威力



本身是聽障人士、攻讀跨文化的倫卡·鄧恩（Renca Dunn），現於Deaf Missions為翻譯員，她表示天生聽障，已經是第三代，只能用手語跟外界溝通，一旦手語被拿走人生一部分就好像枯萎了，無法與人交流難於獲取外界的信息。



對於第一次接觸福音，鄧恩直言，令她的人生不再一樣是透過手語翻譯員看到聖經人物，摩西帶領以色列人出埃及的壯觀場面、以斯帖順服神拯救猶太民族、愛主的抹大拉馬利亞為主釘十架而哭泣、慈愛的耶穌如何愛每一個人，這些都令人感動體會到手語翻譯員的重要，為聾人提供了機會認識上帝，她確實覺得上帝愛自己，因此以手語來服侍。



在美國仍有大部分人不接受聽障人士，令他們遭受巨大的痛苦，甚至質疑上帝是否遠離了他們，當這群人坐在教堂看到人們用嘴唇講道卻聽不出信息，感到上帝與他們存在巨大的距離。



鄧恩分享一次深刻的經歷，有一次在社區進行手語翻譯工作的時候，一位聽障婦女走到她身邊，開始哭泣、握住她的手臂，然後說:「我終於明白了，謝謝！」這句話令她看到手語有何等大的威力，並以此在教堂服侍讓更多人從中理解福音。



據「Deaf Missions」網站專頁指，社區提供給聽障人士手語的資源需要增加，缺乏資源是構成聽障人士與福音之間的障礙，當他們取得手語的資源就有驚人的成長。隨著技術的進步，傳福音給該群體的資源分配也比以往多得很。



該電影製作需時3至4年，故事講述《聖經》約翰福音第8章記載行淫婦人的故事，製作單位早前發佈一段10分鐘的試播片為項目揭開序幕；手語演員招募截止日期為6月3日。

