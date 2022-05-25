華裔牧師陳恩藩批墮胎人士 「我身體我選擇」言論

去年離港返美，知名華裔牧者陳恩藩（Francis Chan）近日在體育館演講，回應美國最高法院是否推翻羅訴韋德案，批評社會流行「我身體，我選擇」（my body, my choice），支持上帝創造原意反對墮胎。



陳恩藩近日在密蘇里州堪薩斯城阿羅黑德體育場（Arrowhead Stadium）宣講，借用舊約人物約伯正直無偽敬畏上帝的優點，以支持反對墮胎的人順服上帝、有勇氣反潮流，表達基督徒的立場，並且欣賞這群基督徒為了上帝不向潮流妥協、不畏縮等。



他並且強調，這個世界是上帝創造，其中地和海、世人所住的地方全都屬於耶和華，包括每一個人的身體，不是任由自己選擇，反駁今天的人妄稱「我身體，我選擇」。



陳恩藩還引用以賽亞書66章2節指，上帝看顧的人是在神面前虛心痛悔，而且戰兢：「耶和華說：這一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顧的，就是虛心痛悔、因我話而戰兢的人。」



他挑戰大家，對神的話語有否存著戰兢的心，「如果你想上帝選擇你，看重你，你需要對祂的話語戰兢，因為神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。」



陳恩藩呼籲大家警醒，基督徒口邊說要接近的神，是聖經中的上帝，每天用安靜時間思想上帝說話，接近神的寶座，最能接近神的人就是那些最謙卑的人，基督徒在生活上就不會驕傲起來。



陳恩藩有關信息，疑回應最近政治新聞媒體《Politico》洩漏美國聯邦最高法院考慮是否推翻「羅訴韋德案」，引發社會迴響而興起「我身體我選擇」的言論。



根據美國聯邦最高法院於1973年對於婦女墮胎權以及隱私權的重要案例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），婦女的墮胎權受到憲法隱私權的保護，最高法院對墮胎權的限制應採取嚴格審查標準。惟政治新聞公司Politico於5月2日透露，美國最高法院的意見書草稿外洩，被認為是自由派法官索尼婭·索托瑪約（Sotomayor）所為，利用民意向法院施壓推翻決定。



美國國內亦有多位牧師表示「羅訴韋德案」是錯誤的決定和不公正，促全國範圍判墮胎為非法。

