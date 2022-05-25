調查：Z世代認為耶穌在世犯罪

Z世代對耶穌認識反傳統？近四分一受訪者相信耶穌會犯罪，並非道成肉身上帝的兒子，但對聖經的好奇上升。



美國聖經協會進行民意調查及2022年聖經狀況報告，調查由1月開始，在50個州分和哥倫比亞特區訪問2,598名美國成年人，透過線上或電話進行，近四分一人相信耶穌在世上都犯了罪。



結果顯示，38%的18至25歲的人「相信」耶穌基督是人，並且像其他人一樣「犯了罪」，結果與X世代（37%）、千禧一代（35%） 、嬰兒潮一代（35%）相近，他們似乎也不相信聖經關於無罪基督的教義。



77歲或以上的人表示耶穌是普通人會犯只（26%），他們相信耶穌是神的兒子（58%）。



美國聖經協會事工總監約翰·普拉克（John Plake）分析，基督教神學受世俗困擾逐漸與世界接軌。



根據數顯示，大部分受訪者對耶穌神人二性不太關心，普拉克說：「個人而言，擔心愈來愈小人相信上帝的話語，協會致力將他們帶回正統福音信仰裡，幫助他們尋找智慧，在聖經中與神建立深刻的關係，以此回應世俗的挑戰，靈性上的掙扎。」



普拉克解釋，自從一世紀以來世俗文化衝擊教會，試圖令教會改變基督教教義及融入世俗社會，這現象從一世紀使徒開始已經出現，在21世紀的美國來說並不是新鮮的事情。



例如公元325年，尼西亞大公會議上對基督神性的否認最為顯著，當時尼西亞信經被編纂以回應阿里烏斯教的興起，後者聲稱耶穌只是人，而不是聖經中的「神人」。



談到人們對耶穌與聖經的好奇時，大約75%的Z世代表示至少「有點好奇，21% 的人說他們「非常好奇」，31% 的人說他們「極度好奇」。



儘管在新冠疫情期間聖經參與度下降，但這種好奇心還是飆升，普拉克說，這主要與兩個群體有關。



「我認為有一大群人有好奇心，只是不知道從哪裡開始；另一個有趣的群體是最喜歡聖經的美國人，對他們來說，知道如何在聖經找到想要的東西，但面臨的挑戰是如何通過服務他人、與他人一起敬拜來活出聖經信仰。」



普拉克補充，聖經參與度的下降很大程度源於疫情出現，教會實體祟拜受影響。

