美南浸信會被揭20年性侵案 教派表哀痛

美南浸信會公開一項獨立調查，指該教派領導層長達20年對性虐待指控處理不當， 為此感到「哀痛」。



調查由Guidepost Solutions獨立進行於周日（22日）發佈，報告指出美南浸信會（Southern Baptist Convention）在過去二十年為保教派利益，即使有足夠證據也蔑視性虐待指控，受害者甚至是牧師妻子，被指控的人為美南浸信會前主席約翰尼·亨特（Johnny Hunt）在佛羅里達州巴拿馬城的海灘度假時，性侵犯另一位牧師的妻子。



報告又指出，受害人申訴無門，很大程度是執行委員會少數領袖跟會外的顧問串通，干預調查，而執行委員會的理事只求避免責任，加上浸信會體制是地方教會自治，聯會不能採取任何行動，以致犯案者逍遙法外，受害人被忽視、不被信任，反而被質疑，令身心靈創傷。



美南浸信會執行委員會對今次性虐待工作組調查發出回應，表示「哀痛」，該小組指出：「我們懷著沉痛的心情收到這份報告，對受害人所受的一切影響感到悲痛，未及減輕倖存者的痛苦而懺悔，我們將致力聆聽、學習報告中的建議，並且落實執行加強全權證書委員會的工作。」



有調查員揭露部分加害者的名子及行為，傑克·格雷厄姆（Jack Graham）牧師被指控在1989年擔任普林斯頓伍德浸信會（Prestonwood Baptist Church）牧師時，允許疑有虐待行為的人低調辭職，沒有向警方報告虐待事件，而被指控的虐待者約翰·蘭沃西於2011年被控在密西西比州虐待小男孩。



另外，美南浸信會前主席史蒂夫·蓋恩斯（Steve Gaines）承認，作為貝爾維尤浸信會的主任牧師，為顧及對牧師處境過於感情用事，延遲跟進性虐待兒童的報告，並承認應該「立即提請我們教會領導層注意」。

