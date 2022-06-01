第十五屆青宣大會7月展開 線上節目vs實體活動

三年一次的「第十五屆青宣大會」將於7月11至15日舉行，主題為「接待」，由世界華福中心與台灣校園福音團契合辦，讓年青世代更深體悟聖經裡「接待」的精神與內涵，激發宣道的負擔，並更多鼓勵年輕人投入普世和本地的跨文化宣教。



主辦單位稱，21世紀全球人口流動把不同的群體分散在世界各地，疫情讓流動暫緩，卻成為非常特別的契機讓華人教會反思教會的本質、重整宣教的策略。



宣教不只進到別的地方去，也是一種「接待」。透過接待不同文化背景的人，把基督的好消息傳遞，帶進到上帝安置在我們身旁的鄰舍。今屆以「接待」為主題，盼望年青世代更深體悟聖經裡「接待」的精神與內涵，激發宣道的負擔，並更多鼓勵年輕人投入普世和本地的跨文化宣教。



21世紀網絡行動世代全面來臨，線上互動成為Z世代年青人的生活方式。大會採取「線上節目+實體活動」模式的「線實動態」全新模式進行，所謂線實動態，即是將以往青宣活動分成線上與實體，讓線上節目與實體活動互相配合，交織出動態的學習模式。



線上部分，上午節目主軸和小組討論以線上方式舉行；下午為學員規劃參訪行程。因此不僅有線上博覽會與課程，也有實體參訪，讓這次的學員實地造訪機構，動態地認識機構的工作。



以往這些機構只是在青宣大會擺攤位，今次學員主動去拜訪機構，也鼓勵該地區或同校學生可以有實體的小組活動，一起分享聚舊，無論線上節目或是實體活動，都鼓勵學員一齊動態學習如何接待鄰舍，讓上帝宣道的旨意臨到未得之民，大家一起享受天國的豐盛筵席。



內容方面，每天都有聖經信息分享，以神學解析讓年輕人從聖經看見上帝對於普世宣道的心意。其次，聚會將開設幾十堂的線上講座，有各領域差傳的介紹，特殊領域宣道的介紹分享，以及宣道意識課程等。



除此以外，大會更設計了實體參訪、真人圖書館、線上及實體小組討論、晚禱時段等活動，盼望開闊年輕人國度視野，從各種的處境，學習接待、反思信仰、激發行動。



1979年第一屆青年宣道會距今40年之久，「第十五屆青宣大會」邀請全球年輕人來參與，大會歡迎各地教會自行組隊參加，並以自己教會的場地進行小組聚集，個別參加者可參與大會安排的線上小組。詳情參「青年宣道大會」官網。

