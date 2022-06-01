飛機險墜大海乘客勇救：上帝護航安降跑道

一名零飛行經驗乘客眼看機師突然暈倒，飛機俯衝大海，幾分鐘後生命將完結，上帝之手出現，下一幕發生什麼……。



飛機俯衝大海



39歲男子哈里森（Darren Harrison）接受美國全國廣播公司今日節目（NBC’s Today show）訪問，當時參加釣魚樂回程乘搭小型飛機，途中64歲機師肯尼斯·艾倫 (Kenneth Allen) 主動脈突然撕裂失去知覺，飛機急速正插入海中，哈里森爬進駕駛艙，果斷、冷靜、充滿信心地控制飛機安全著落，英勇行為備受讚賞，他卻直言：「上帝之手救了我們。」



哈里森憶述事件經過，當他發覺飛機失控，駕駛艙異常沉寂，便知道不對勁，走進駕駛室後發現機師昏倒，於是抓住控制桿，立刻通知佛羅裡達州空中交通管制中心，交通管制員羅伯特摩指導他怎樣駕駛飛機，他隨即叫了另一位同伴入來，促他踏油門，自己手握控制桿，但是若果猛然拉下，飛機將會失速，因當時速度太快，可能將飛機機翼扯下來，於是抓住了控制裝置理順了飛機的速度，然後將飛機轉向攤國際機場。



上帝之手將飛機放上跑道



驚險還在後頭，飛機距離國際機場跑道約200英呎，控制員告訴哈里森減速讓飛機下降，哈利森一面緊守崗，一面祈禱：「我記得祈禱最後一部分，也是最迫切，就是為機師艾倫的安全。」



最後飛機安全著陸，好像旁邊有守護天使的翅膀將飛機安全放在跑道上，艾倫也隨即被送往醫院接受治療，預計本周可以出院。醫生估計心臟主動脈撕裂，50%患者未到醫院已死亡、50%患者到達醫院接受治療但24小時內生命危在旦夕，能夠康復出院是奇蹟。



哈里森直言，完全是上帝同在，上帝之手包圍著整架飛機；還有一事情感謝上帝，就是他的妻子正在懷孕七個月，一家團聚渡過難關，邁向未來的日子 全因有主。

